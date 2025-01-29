МИД Азербайджана вызвал посла РФ из-за публикаций новостей о катастрофе AZAL

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Российского посла в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в местный МИД по поводу публикаций новостей об авиакатастрофе AZAL. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Указывается, что причиной вызова российского посла являются публикации, которые оценили как «дезинформационные».
«Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», известны, идет работа по завершению расследования», — говорится в сообщении МИД.
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