Конгресс поддержал сокращение поддержки иностранной помощи на 9,4 млрд долларов
Американский Конгресс поддержал предложение о снижении государственного финансирования программ иностранной помощи, национального общественного радио и вещательной компании PBS на 9,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС.
Соответсвующий проект был поддержан 214 законодателями. Против высказались 212 представителей Конгресса.
Данное предложение было выдвинуто президентом США Дональдом Трампом. Оно подразумевает отмену ранее одобренного финансирования в размере 9,4 миллиардов долларов. При этом 1,1 миллиард из этих средств должен был поступить в качестве поддержки Национальному общественному радио и PBS. Оставшиеся 8,3 миллиарда должны были передать программам иностранной помощи, за которые ответсвенно агенство USAID.
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