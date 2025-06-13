WSJ: Израиль может атаковать Иран в это воскресенье

13 июня 2025, 01:01

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Израиль может атаковать Иран уже в это воскресенье, если страна не откажется от своей программы по созданию ядерного оружия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на израильского чиновника.







«По их сведениям, Израиль хочет, чтобы Иран согласился прекратить производство расщепляющегося материала, который может быть использован в ядерном оружии. В противном случае еврейское государство готово атаковать Иран», — цитирует издание ТАСС.