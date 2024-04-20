Конгресс США начал рассматривать законопроекты о помощи Киеву и активах России

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Палата представителей Конгресса США начала рассматривать законопроекты о выделении дополнительной помощи Украине, поддержке Израиля и Тайваня, а также ужесточении санкций против России и Ирана. Об этом пишет РИА Новости.
Голосование по всем указанным проектам законов пройдёт с 20:00 до 20:30 по московскому времени.
Отмечается, что парламентарии уже рассмотрели законопроект под названием «Мир через силу в 21-м веке», который содержит положения об использовании российских активов для восстановления Украины.
Затем представители Конгресса должны затронуть документ о поддержке союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, после чего перейдут в рассмотрению выделения новой помощи Украине.
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Анастасия Чинкова