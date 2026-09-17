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Конгресс США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций

Фото: iStock/tupungato

Законопроект об ужесточении антироссийских санкций получил одобрение Палаты представителей Конгресса США 16 сентября — ранее документ поддержал Сенат. Ход голосования транслировался телеканалом C‑SPAN.



В поддержку законопроекта высказались 262 конгрессмена, 159 законодателей проголосовали против. При этом в Конгрессе большинство мест занимает Республиканская партия.

Теперь документ предстоит подписать президенту США Дональду Трампу. Законопроект предполагает введение ограничительных мер в отношении высшего политического и военного руководства России, государственных компаний, а также предусматривает вторичные санкции для торговых партнёров РФ.

Среди прочих мер в документе прописано возможное введение 100‑процентных пошлин для стран, которые являются ключевыми покупателями российской нефти и газа. Кроме того, законопроект содержит положения, направленные на усиление санкционного давления на Иран.

Александр Огарёв

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