Конгресс США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций
Законопроект об ужесточении антироссийских санкций получил одобрение Палаты представителей Конгресса США 16 сентября — ранее документ поддержал Сенат. Ход голосования транслировался телеканалом C‑SPAN.
В поддержку законопроекта высказались 262 конгрессмена, 159 законодателей проголосовали против. При этом в Конгрессе большинство мест занимает Республиканская партия.
Теперь документ предстоит подписать президенту США Дональду Трампу. Законопроект предполагает введение ограничительных мер в отношении высшего политического и военного руководства России, государственных компаний, а также предусматривает вторичные санкции для торговых партнёров РФ.
Среди прочих мер в документе прописано возможное введение 100‑процентных пошлин для стран, которые являются ключевыми покупателями российской нефти и газа. Кроме того, законопроект содержит положения, направленные на усиление санкционного давления на Иран.
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