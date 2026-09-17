Конгресс США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций

17 сентября 2026, 05:56

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Законопроект об ужесточении антироссийских санкций получил одобрение Палаты представителей Конгресса США 16 сентября — ранее документ поддержал Сенат. Ход голосования транслировался телеканалом C‑SPAN.