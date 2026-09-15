Ведущий RT Рик Санчес: в США сегодня не хватает демократии

15 сентября 2026, 08:50

Фото: iStock/rarrarorro

Ведущий шоу «Эффект Санчеса» на RT Рик Санчес заявил, что на сегодняшний день в США не хватает демократии. Об этом он говорил на дискуссии «Россия — Африка. Медиа континентов» на Международном фестивале молодёжи.





По его словам, в США сейчас сложилась диктатура независимо от того, кто занимает пост президента. Так, в стране, которая должна быть образцом настоящей демократии, — самой демократии как раз и не хватает, уверен Санчес.





«Ведь неважно, кого мы выбираем: Обаму, Клинтона, Картера, Трампа, Буша — люди разные, а суть та же. Власть не меняется, а это значит, что страной управляет кто-то другой, а не те, кого мы избираем. Что это, как не диктатура?» — приводит RT слова Санчеса.