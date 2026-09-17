Офицер НАТО попал в шпионский скандал из-за романа с россиянкой
Высокопоставленный офицер испанского ВМФ, служивший в Командовании морских сил НАТО в британском Нортвуде (ведомство занимается отслеживанием перемещений российских подлодок и военных кораблей), лишился должности из‑за романа, начавшегося на сайте знакомств. Об этом пишет The Telegraph.
В 2024 году военный начал отношения с женщиной, родившейся в СССР. Сейчас она является гражданкой Великобритании и Польши. Летом 2025 года НАТО и испанские спецслужбы заподозрили офицера в нарушении мер безопасности. В результате его отстранили от службы. После этого пара рассталась.
Женщина решительно отвергает обвинения в шпионаже в пользу Москвы и считает себя жертвой дискриминации из‑за своего русского происхождения. При этом известно, что во время поездки в Санкт‑Петербург она навещала больного отца, и с ней беседовал представитель российской разведки. По имеющимся данным, он интересовался её отношениями с бывшим возлюбленным.
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