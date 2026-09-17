Офицер НАТО попал в шпионский скандал из-за романа с россиянкой

17 сентября 2026, 01:55

Фото: iStock/Sunshine Seeds

Высокопоставленный офицер испанского ВМФ, служивший в Командовании морских сил НАТО в британском Нортвуде (ведомство занимается отслеживанием перемещений российских подлодок и военных кораблей), лишился должности из‑за романа, начавшегося на сайте знакомств. Об этом пишет The Telegraph.