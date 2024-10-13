Конгресс: США оказались в самой опасной ситуации со времен Второй мировой

Фото: istock/YayaErnst
Основной проблемой для американцев по-прежнему является высокая стоимость жизни. За ней идут миграционный кризис и слабость США на международной арене. Об этом заявил спикер Палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News.
«Первое, о чем беспокоятся все, — это стоимость жизни. Потом идет вопрос с широко открытыми границами. Камала Харрис позволила этой катастрофе разрастись», — сказал он.
Джонсон отметил, что американцы в демократических штатах и колеблющихся регионах разделяют эту точку зрения. Он также добавил, что слабость США на международной арене — еще одна серьезная проблема, которую Джонсон связал с президентом Джо Байденом и его напарницей Камалой Харрис.
«Это привело нас в самую опасную ситуацию со времен Второй мировой войны. Это важно для людей», — подытожил спикер.
Читайте также:
Байден всё же решил посетить Германию на предстоящей неделе
«Европа не имеет преимуществ»: на Западе заговорили о крахе амбиций ЕС
Байден направит Израилю ПВО THAAD вместе с солдатами США
Лия Мурадьян