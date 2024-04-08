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Конгресс США предупредил об угрозе столкновения с Ираном

Конгрессмен Тернер: американцы на Ближнем Востоке в опасности из-за Ирана
08 апреля 2024, 17:33
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

Граждане США на Ближнем Востоке находятся в опасности на фоне эскалации напряженности после удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Сирии. Об этом сообщил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.
Ему задали вопрос о причинах угрозы со стороны Ирана и о том, опасно ли это для американцев. Тернер в ответ на это подчеркнул, что американцы по-прежнему остаются в опасности, поскольку Иран продолжает совершать атаки на войска США в регионе, а администрация президента США Джо Байдена, тем временем, реагирует крайне медленно.

Конгрессмен добавил, что власти США направили на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы удержать Иран от вступления в прямой конфликт с Израилем.



Ранее сообщалось, что 1 апреля ВВС Израиля ударили по зданию недалеко от посольства Ирана в сирийском Дамаске.

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#иран
#конгресс сша
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#конфликт
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«Соединенные Штаты распадаются»: в Техасе допустили объявление независимости 25 штатов
Newsweek: в Техасе считают возможным объявление независимости 25 штатов
08 апреля 2024, 17:20

Фото: iStock/rarrarorro

США могут прийти к развалу, если 25 их штатов объявят о независимости. Такое заявление сделал президент Националистического движения Техаса Дэниел Миллер, чьи слова приводит издание Newsweek.
По его мнению, хорошим исходом было бы отделение Калифорнии в отдельное независимое государство, поддерживающее хорошие отношения с США.

Комментируя социалогический опрос по данному вопросу, Миллер пришёл к выводу, что подобные исследования показывают уровень поддержки сепаратизма. В данном случае, этот показатель ниже фактического, поскольку компании не знают о правилах проведения опросов по теме отделения или выхода из состава страны.

При этом в заключение он отметил, что США постепенно распадаются.

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#сша
#страны
#политика
#опрос
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В Литве сообщили о прибытии первой группы военных Бундесвера
Министр обороны Литвы Касчюнас: в страну прибывает первая бригада Бундесвера
08 апреля 2024, 16:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

Первая группа военных Бундесвера прибывает на место службы. Об этом сообщил глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас.
Он подчеркнул, что в настоящее время начинается практический этап переброски бригады союзников. Именно этот этап делает весь процесс необратимым.

Первой в страну прибудет группа планирования, состоящая из порядка 20 солдат. Вместе с литовскими бойцами они будут работать над дальнейшими шагами для передислокации.

Отмечается, что к концу текущего года личный состав группы должен быть увеличен до 150 человек. Специалистами будут оценены варианты передислокации, состояние объектов инфраструктуры и их соответствие требованиям немецкого начальства. Порядка 80% подразделений будут направлены на полигон в районе Рудникая на юге Литвы, а остальные — в Рукле в центральной части страны.

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#литва
#германия
#военные
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В ВСУ высмеяли Зеленского, сравнив с Пиноккио
Офицер ВСУ: Зеленский, занижая цифры о потерях, похож на Пиноккио
08 апреля 2024, 16:51

Командир взвода ВСУ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский очень похож на Пиноккио, когда занижает потери в рядах украинской армии. Об этом пишет журнал New Yorker.
Напомним, Пиноккио является героем сказки Карло Коллоди. Когда этот персонаж врал, то у него увеличивалась длина носа.

Согласно статье, неназванный командир взвода ВСУ сравнил Зеленского с Пиноккио за данные о потерях ВСУ с начала российской спецоперации. По словам украинского лидера, за все время СВО погибла 31 тысяча бойцов ВСУ.

Однако украинский офицер уточнил, что в приведённых данных не учитываются пропавшие без вести. Именно это число составляет большую часть потерь в рядах ВСУ.

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#данные
#сво
#всу
#владимир зеленский
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Додика возмутило возможное принятие резолюции ООН по геноциду в Сребренице
Додик: резолюция ООН по геноциду в Сребренице осложнит ситуацию в Боснии
08 апреля 2024, 16:42

Фото: сайт Кремля

Глава Республики Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины, Милорад Додик заявил, что резолюция ООН по геноциду в Сребренице осложнит ситуацию в Боснии и Герцеговине, это может грозить развалом всей страны в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению политика, скорее всего данная резолюция будет принята. Додик назвал ее плохой из-за возможных негативных последствий для отношений внутри Боснии и Герцеговины.

Глава Республики Сербской отметил, что резолюция также будет носить рекомендации к изменению школьных программ о преподавании определенного исторического сюжета.

Речь идет о предложенной Германией и Руандой резолюции о запрете отрицания геноцида в Сребренице 1995 года. Противники резолюции указывают, что в результате этой меры сербов могут начать считать «геноцидным народом».

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#политика
#меры
#отношения
#рекомендации
#рф
#сербия
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В Грузии проходят акции протеста из-за закона об иноагентах
08 апреля 2024, 16:42

Фото: iStock/Wirestock

У входа в здание парламента Грузии в Тбилиси началась акция протеста из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».
Отмечается, что оппозиция требует отозвать законопроект об иностранных агентах, который должен быть зарегистрирован в бюро парламента 8 апреля.

Один из участников акции протеста сообщил, что многие грузины выступают против введения этого закона, являющегося аналогом российского. По его словам, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Евросоюзу.

В настоящее время у здания парламента проходит немногочисленная акция, поскольку большая часть оппозиции участвует в мероприятии через соцсети. При этом у парламента всё же находятся полицейские, которые не дают пройти в здание даже аккредитованным журналистам.

Ранее, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии.

В первом чтении закон об иноагентах приняли в Грузии в марте прошлого года. Тогда в центре Тбилиси прошли протесты, по итогам которых задержанными оказались свыше 60 человек. Также протестующие забросали камнями и подожгли здание парламента.

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#грузия
#протесты
#закон
#иностранный агент
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Президент Польши Дуда прокомментировал возможность войны с Россией
Президент Польши Дуда не видит предпосылок для скорого нападения России
08 апреля 2024, 16:06

Фото: iStock/delray77

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия пока не собирается нападать на его страну. Такое заявление он сделал в интервью Dziennik Gazety Prawnej.
«Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. Но есть ли реальное предзнаменование (нападения – ред.)? Нет», — считает Дуда.

При этом, по его словам, Варшава может противостоять агрессии со стороны России, однако добавил, что для этого необходимо усилить оборону.

Ранее Дуда заявлял, что Польша слишком сильна, поэтому Россия вряд ли осмелится напасть на неё. Говоря о вероятности начала военного столкновения Польши и России, политик подчеркнул, что не верит в это. По его словам, нападают на слабые страны, которые можно легко победить, но Польша далеко не такая.

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#россия
#президент
#страны
#польша
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Кучма отказался называть Россию и Украину братскими народами
Кучма: РФ и Украина были братскими народами, но по вине Москвы стали врагами
08 апреля 2024, 15:39

Фото: iStock/Diy1

Россия и Украина были братскими народами, но по вине Москвы стали врагами. Такое заявление сделал бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью японскому изданию Kyodo.
Журналист отметил, что россиян и украинцев традиционно считают братскими народами. На это Кучма привёл библейский сюжет о Каине и Авеле. Он подчеркнул, что у Украины «больше нет брата», назвав Россию Каином.

Кучма подчеркнул, что хуже предательства ситуация, когда брат становится врагом. Ответственность за это он возложил на президента России Владимира Путина.

Также бывший президент республики подчеркнул, что Киев стремился наладить отношения с Москвой, сделать их дружескими и равноправными. Однако сейчас это «звучит как абсурд». По его словам, Россия «делит всех на врагов и вассалов».

Ранее российский лидер назвал конфликт на Украине противостоянием одного народа.

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#украина
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#страны
#конфликт
#отношения
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Во Франции заявили о невозможности победы Украины в конфликте
Евродепутат от Франции Мариани: Киев не сможет победить в конфликте
08 апреля 2024, 14:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани считает, что у Киева нет шансов одержать победу в конфликте с Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала LCI.
«Сегодня меня интересует скорейшее установление мира», — подчеркнул Мариани.

Он пояснил, что является одним из тех, кто не верит в возможность Киева победить в противостоянии с Москвой. Французский политик также добавил, что ВСУ в ближайшие месяцы продолжат отступать.

При этом президент Финляндии Александер Стубб заявил, что считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в этом противостоянии. По его словам, на сегодняшний день мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться. Стубб отметил, что граждане Украины сильно устали от затянувшихся боевых действий.


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#всу
#кадыров
#солдат
#переговоры
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Советник Трампа назвал фейком план окончания конфликта путём давления на Киев
08 апреля 2024, 13:32

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал недостоверными сведения о наличии у экс-главы государства плана по окончанию конфликта на Украине путём давления на Киев. Об этом сообщает издание New York Post.
Миллер подчеркнул, что все подобные заявления являются фейком, выдуманным журналистами.

Также он отметил, что Трамп является единственным, кто говорит о завершении конфликта на Украине. В то время как нынешний президент Джо Байден, наоборот, говорит о его продолжении.

Ранее издание The Washington Post сообщило о плане Трампа по окончанию украинского конфликта. В частных разговорах экс-президент якобы обещал оказать давление на киевские власти, чтобы они уступили Крым и Донбасс в пользу России.

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#сша
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