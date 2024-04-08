Конгресс США предупредил об угрозе столкновения с Ираном

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Граждане США на Ближнем Востоке находятся в опасности на фоне эскалации напряженности после удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Сирии. Об этом сообщил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.
Ему задали вопрос о причинах угрозы со стороны Ирана и о том, опасно ли это для американцев. Тернер в ответ на это подчеркнул, что американцы по-прежнему остаются в опасности, поскольку Иран продолжает совершать атаки на войска США в регионе, а администрация президента США Джо Байдена, тем временем, реагирует крайне медленно.
Конгрессмен добавил, что власти США направили на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы удержать Иран от вступления в прямой конфликт с Израилем.
Ранее сообщалось, что 1 апреля ВВС Израиля ударили по зданию недалеко от посольства Ирана в сирийском Дамаске.
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Конгрессмен добавил, что власти США направили на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы удержать Иран от вступления в прямой конфликт с Израилем.
Ранее сообщалось, что 1 апреля ВВС Израиля ударили по зданию недалеко от посольства Ирана в сирийском Дамаске.
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Анастасия Чинкова