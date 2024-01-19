Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Фото: Сайт Кремля
Суд штата Вашингтон отклонил попытки исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры выборов от республиканцев.
Решение Вашингтона соответствует решениям более десятка федеральных и региональных судов.
Однако в Колорадо Верховный суд отстранил Трампа от первичных выборов, ссылаясь на его предполагаемую причастность к «мятежу» — событиям на Капитолии в 2021 году.
Иски о дисквалификации Трампа поданы в нескольких штатах на основании 14 поправки к конституции. Госсекретарь штата Мэн также указала на неправомочность Трампа участвовать в предстоящих выборах из-за его роли в событиях на Капитолии.
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Артем Кузьмин