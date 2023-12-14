Конгресс США уходит на каникулы: Киев остался без американских денег

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu
Зеленский предпринял «визит отчаяния» в Вашингтон, попытавшись лично убедить американских законодателей выделить 61 млрд долларов на поддержку Украины. Но, похоже, этим только разозлил конгрессменов: они уходят на каникулы, так и не приняв никакого решения по этому вопросу.
Попытка воздействовать на эмоции, эффект неожиданности, личный приезд Зеленского в Вашингтон не сработали и не помогли продавить нужное Киеву решение, передает РИА Новости. Эффект оказался прямо противоположным. Чтобы подсластить пилюлю, Байден выделил Украине 200 миллионов долларов из фондов министерства обороны, неподконтрольных Конгрессу.
Многие законодатели, особенно республиканцы, ещё до приезда Зеленского были настроены против него. Они считают решение проблемы на границе с Мексикой и обеспечение собственной безопасности США более важной задачей, чем помощь Киеву.
При появлении Зеленского Вэнс просто вышел из зала. Удивило и поведение Джо Байдена, который сморкался во время выступления своего украинского коллеги, а на вопрос о вероятности победы Киева только усмехнулся. В итоге помощь Украине не попала в повестку последнего рабочего дня законодателей. С 15 января Конгресс США уходит в отпуск, поэтому до середины января вопрос поддержки Киева повисает в воздухе.
Читайте также:
«Все кончено»: Во Франции раскрыли страшный итог визита Зеленского в США
Экс-главком НАТО Ставридис рассказал о причинах охлаждения США к Зеленскому
Politico: Еврочиновники в частных беседах называют Украину «чёрной дырой»
Многие законодатели, особенно республиканцы, ещё до приезда Зеленского были настроены против него. Они считают решение проблемы на границе с Мексикой и обеспечение собственной безопасности США более важной задачей, чем помощь Киеву.
«Он приезжает за деньгами американских налогоплательщиков. Считаю, это позорно», — заявил в телеэфире сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс.
При появлении Зеленского Вэнс просто вышел из зала. Удивило и поведение Джо Байдена, который сморкался во время выступления своего украинского коллеги, а на вопрос о вероятности победы Киева только усмехнулся. В итоге помощь Украине не попала в повестку последнего рабочего дня законодателей. С 15 января Конгресс США уходит в отпуск, поэтому до середины января вопрос поддержки Киева повисает в воздухе.
Читайте также:
«Все кончено»: Во Франции раскрыли страшный итог визита Зеленского в США
Экс-главком НАТО Ставридис рассказал о причинах охлаждения США к Зеленскому
Politico: Еврочиновники в частных беседах называют Украину «чёрной дырой»
Александр Бойцов