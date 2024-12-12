Конгресс США утвердил оборонный бюджет без ленд-лиза для Украины

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Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2025 год, вычеркнув из него ленд-лиз для Украины. Об этом сообщила посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова, слова которой приводит издание «РБК-Украина».
Дипломат подчеркнула, что изначально законопроект об оборонном бюджете США на 2025 год содержал пункт о продлении срока действия закона о ленд-лизе для Украины.
Маркарова добавила, что посольство Украины в США продолжил проводить работу по сохранению этого механизма в оборонном бюджете.
Напомним, что Палата представителей Конгресса США 12 декабря одобрила проект оборонного бюджета на 2025-ый финансовый год, который начался 1 октября. Из документа следует, что объём бюджета составит рекордные 884 млрд долларов, что на 1% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что проект бюджета будет одобрен Сенатом на следующей неделе, после чего его подпишет президент Джо Байден.
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Маркарова добавила, что посольство Украины в США продолжил проводить работу по сохранению этого механизма в оборонном бюджете.
Напомним, что Палата представителей Конгресса США 12 декабря одобрила проект оборонного бюджета на 2025-ый финансовый год, который начался 1 октября. Из документа следует, что объём бюджета составит рекордные 884 млрд долларов, что на 1% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что проект бюджета будет одобрен Сенатом на следующей неделе, после чего его подпишет президент Джо Байден.
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Анастасия Чинкова