Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю, КНДР и Ирану

Джо Байден (Фото: whitehouse.gov)
Покидающий пост президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии РФ, Китаю, КНДР и Ирану, он подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между упомянутыми странами, сообщило агентство Reuters.
Документ, предположительно, должен стать дорожной картой для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Но стратегии и политические предложения, о которых говорится в документе, могут реализоваться или вовсе быть отвергнуты.
Чиновники отмечают, что будущие задачи связаны с обеспечением скоординированного использования любых санкций и мер экспортного контроля против России, Китая, КНДР и Ирана без угрозы ответных действий.
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«Когда новая команда будет изучать документ, я не думаю, что они увидят в нем что-то, что пыталось бы загнать их в рамки или склонить к тому или иному варианту политики», — передал агентству один из высокопоставленных сотрудников администрации, отказавшийся назвать свое имя.
Чиновники отмечают, что будущие задачи связаны с обеспечением скоординированного использования любых санкций и мер экспортного контроля против России, Китая, КНДР и Ирана без угрозы ответных действий.
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Ольга Енгалычева