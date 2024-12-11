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В Пентагоне предупредили Украину об ударе «Орешником» в ближайшие дни

Фото: iStock/Phototreat

Фото: iStock/Phototreat

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх предупредила руководство Украины о возможности нового удара «Орешником» в ближайшие дни. Об пишет ТАСС.


Свое заявление Сингх сделала в ходе брифинга с журналистами. Конкретное время и место удара она не назвала.

«Радио 1» сообщало о планировании руководства США разместить ядерные бомбы B-61 на Украине. Таким способом Штаты попытаются противодействовать российской гиперзвуковой ракете «Орешник».

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#сша
#пентагон
#украина
#орешник
Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский лично ответственен за конфликт на Украине
11 декабря 2024, 23:05

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Владимир Зеленский несет личную ответственность за конфликт на Украине, и все граждане, депутаты и политики это понимают. Об этом заявил бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
«Многие уже сожалеют, что Украина прошла все три этапа: она была за столом, но, к сожалению. не воспользовалась возможностью урегулировать этот конфликт, она была под столом в период начала СВО. А сейчас она оказалась на столе: от нее мало что зависит», — отметил Килинкаров в беседе с «Известиями».
Экс-нардеп заключил, что от сложившейся ситуации, где страна потеряла политическую субъектность, мало кто в восторге. Килинкаров подчеркнул, что сами украинцы вовсе не хотели, чтобы все закончилось именно так.

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#конфликт
#украина
#сво
#всу
#зеленский
#киев
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В аэропорту Сочи ввели план «ковёр»
11 декабря 2024, 22:09

Фото: iStock/ Nikolay Muhorin

План «ковëр» ввели в аэропорту Сочи, воздушная гавань сейчас не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности, передал Телеграм-канал SHOT.
По предположениям это связано с атакой беспилотных летательных аппаратов на регион.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал в своём Телеграм-канале, что над акваторией Чёрного моря силы ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолётного типа. Губернатор Севастополя подчеркнул, что все службы находятся в состояние боевой готовности.

В городе боевики отражают атаку Вооружённых сил Украины, работают средства противовоздушной обороны (ПВО), добавил Михаил Развозжаев. Он сказал, что в районе Балаклавы и Инкермана сбили еще две воздушные цели.

Спасательная служба Севастополя сообщила, что по состоянию на 21:16 по московскому времени никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

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#новости
#пво
#служба
#бпла
#сочи
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Над акваторией Чёрного моря сбили два БПЛА самолётного типа
11 декабря 2024, 21:34

Фото: iStock/sommersby

Над акваторией Чёрного моря силы ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолётного типа, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Телеграм-канале.
«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра», — обратил внимание Михаил Развозжаев.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что все службы находятся в состояние боевой готовности.

В городе боевики отражают атаку Вооружённых сил Украины, работают средства противовоздушной обороны (ПВО), добавил Михаил Развозжаев.

Он сказал, что в районе Балаклавы и Инкермана сбили еще две воздушные цели.

Спасательная служба Севастополя сообщила, что по состоянию на 21:16 по московскому времени никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Михаил Развозжаев попросил местных жителей оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

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#губернатор
#бпла
#пво
#служба
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Орбан: Зеленский не будет прекращать огонь и обмениваться военнопленными с РФ на Рождество
11 декабря 2024, 21:10

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но глава киевского режима Владимир Зеленский отверг такую инициативу. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.
«Мы предложили рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение», — обратил внимание венгерский премьер-министр в публикации.

Виктор Орбан отметил, что Венгрия в рамках председательства в Совете Европейского союза предприняла для урегулирования на Украине все возможные действия.

Премьер-министр Венгрии не уточнил, каким именно образом мирное предложение было направлено главе киевского режима и, соответственно, как был получен ответ.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об окончании либерального мирового порядка. По словам Орбана, теперь мир ждут серьёзные перемены. В ходе них останутся на плаву только те страны, которые способны максимально использовать собственные силы. При этом значимость потеряют государства, которые «подчиняются, становятся в ряд, не способны обнаружить силу».

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#виктор орбан
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«Офицеры России» поддержали Путина в решимости выполнить все цели и задачи СВО
11 декабря 2024, 19:18

Фото: iStock/fortton

«Офицеры России» поддержали президента РФ Владимира Путина в его решимости довести начатое до конца и выполнить все цели и задачи СВО. Об этом заявил председатель организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Как сообщает Общественная Служба Новостей, организация выступила с поддержкой российского лидера на торжественной церемонии вручения медалей «За офицерскую честь» военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств. Награды получили порядка 200 военных, силовиков и ветеранов.
«Все мы сегодня хотим выразить однозначную и единогласную поддержку нашему Президенту и Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в его решимости довести начатое до конца, полностью достичь всех целей и задач специальной военной операции», — подчеркнул Липовой.
Ранее Владимир Путин пообещал помочь участнику СВО, который ранее отработал 20 лет в МЧС, а теперь пытается отстоять полученную от министерства служебную квартиру. Глава государства заверил, что обязательно разберется в данной ситуации и сделает все, чтобы не допускать подобных случаев.
«Мне кажется, что мы cтолько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки и ребят, которые жизнью рискуют ради Родины, и членов их семей. Удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы», —отметил российский президент.
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#награды
#владимир путин
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#семьи
#операции
#сво
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Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев готов к переговорам с Россией
11 декабря 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Diy13

Украина готова к проведению с Россией переговоров о мирном урегулировании вооружённого конфликта. Об этом заявил заместитель главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
В интервью украинскому «24 каналу» он подчеркнул, что простого решения по мирному урегулированию ожидать не стоит. По его словам, Украине нужны справедливые условия мира. Замглавы офиса Зеленского также добавил, что если переговоры будут проходить на непонятной юридической площадке, а предложения России будут носить «ультимативный» характер, то Украине не стоит ждать от них успеха.

«Для обеспечения интересов Киева на таких переговорах Западу следует усилить давление на Россию», — заявил Подоляк.

Он также отметил, что в настоящее время никаких официальных предложений по завершению конфликта нет, кроме «формулы мира» Киева и российского варианта, озвученного Владимиром Путиным на встрече с представителями МИД 14 июня.

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#переговоры
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Военный аналитик Меркурис заявил об ослаблении ВСУ
11 декабря 2024, 17:30

Фото: istockphoto/Diy13

Продвижение российских войск на Украине ускоряется. Причина заключается в том числе в заметном ослаблении Вооружённых сил Украины.
Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. По его словам, темы наступления Вооружённых сил неуклонно возрастают по мере ослабления ВСУ. Соответственно, слабеет и сопротивление украинских войск, которые уже не способны эффективно противостоять ударам российской армии, считает эксперт.

Месяц ноябрь Меркурис назвал настолько катастрофическим для ВСУ, что даже политики и средства массовой информации начали признавать колоссальные потери в рядах украинской армии. По словам самих украинских военных, они находятся на грани потери пяти городов — Часова Яра, Курахово, Покровска, Мирнограда и Великой Новосёлки.

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#эксперт
#youtube
#всу
#украина
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Ганчев: Командование ВСУ пытается перебросить резервы к Купянску
11 декабря 2024, 17:15

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Командование Вооружённых сил Украины пытается подтягивать резервы к городу Купянску в Харьковской области. В основном пополнения состоят из необученных новобранцев, отловленных сотрудниками ТЦК на улицах городов.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Украинское военное руководство упорно бросает вчерашних гражданских, спешно мобилизованных, на самые горячие участки, затыкает ими дыры в обороне. Конечно, такая тактика не приносит успеха, подчеркнул руководитель харьковской ВГА.

«Российская армия точечно отрабатывает и по скоплению личного состава противника, и по местам возможных переправ», — сказал Ганчев.

По его словам, прибывающие подкрепления из новобранцев в Купянске «долго не задерживаются».

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#армия
#всу
#харьковская область
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Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю, КНДР и Ирану
11 декабря 2024, 17:08

Джо Байден (Фото: whitehouse.gov)

Покидающий пост президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии РФ, Китаю, КНДР и Ирану, он подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между упомянутыми странами, сообщило агентство Reuters.
Документ, предположительно, должен стать дорожной картой для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Но стратегии и политические предложения, о которых говорится в документе, могут реализоваться или вовсе быть отвергнуты.

«Когда новая команда будет изучать документ, я не думаю, что они увидят в нем что-то, что пыталось бы загнать их в рамки или склонить к тому или иному варианту политики», — передал агентству один из высокопоставленных сотрудников администрации, отказавшийся назвать свое имя.

Чиновники отмечают, что будущие задачи связаны с обеспечением скоординированного использования любых санкций и мер экспортного контроля против России, Китая, КНДР и Ирана без угрозы ответных действий.

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