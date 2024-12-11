В Пентагоне предупредили Украину об ударе «Орешником» в ближайшие дни

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Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх предупредила руководство Украины о возможности нового удара «Орешником» в ближайшие дни. Об пишет ТАСС.
Свое заявление Сингх сделала в ходе брифинга с журналистами. Конкретное время и место удара она не назвала.
«Радио 1» сообщало о планировании руководства США разместить ядерные бомбы B-61 на Украине. Таким способом Штаты попытаются противодействовать российской гиперзвуковой ракете «Орешник».
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