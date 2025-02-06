Конгрессмен-демократ Эл Грин хочет инициировать процедуру импичмента Трампа

Фото: istockphoto/Jon Rehg
Член Палаты представителей Конгресса США от партии демократов намерен предложить обсуждение вынесения импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сам политик заявил на заседании законодательного органа, которое транслировал сайт Конгресса.
«Работа для объявления импичмента президенту Трампу уже началась», — сказал Грин.
Поводом для этого, по словам конгрессмена, стали «гадкие предложения и подлые деяния» недавно вступившего в должность президента. В частности, Грин считает, что Трамп заслуживает отстранения от власти за его недавние высказывания и действия относительно сектора Газа.
Накануне, 5 февраля, во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху действующий президент США заявил о намерениях взять под свой контроль территорию анклава. Что касается палестинцев, то их следует переселить из сектора Газа в соседние Египет и Иорданию.
Эти слова вызвали крайне негативную реакцию со стороны арабских лидеров и представителей палестинского движения ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же поддержал американского президента, заявив, что тот предлагает «свежие и оригинальные» идеи.
Читайте также:
Белый дом аплодировал запрету Трампа на участие трансгендеров в женском спорте
В администрации Трампа возникли разногласия по решению конфликта на Украине
Трамп заявил о готовности США занять Сектор Газа для расчистки анклава
Александр Бойцов