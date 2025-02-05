Трамп заявил о готовности США занять Сектор Газа для расчистки анклава

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Штатов занять Сектор Газа с целью зачистки этого анклава. Об этом он сказал в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий, выровняем», — заявил Трамп.
Также американский президент пообещал создать экономическое развитие в регионе, что позволит предоставить безграничное число работы и жилья для людей в Газе. При этом ранее Трамп предлагал сделать Сектор Газа «площадкой под снос», а беженцев переселить из страны.
Читайте также:
Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека
Стало известно, чем обернутся пошлины Трампа для Китая
Штатам предрекли серьезные последствия из-за пошлин Трампа
Иван Мусатов