В администрации Трампа возникли разногласия по решению конфликта на Украине

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В Белом доме возникли разногласия по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
«Советники (президента США Дональда) Трампа и члены кабинета разделились во мнениях», — говорится в сообщении.
Уточняется, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности США Майк Уолтц выступают за оказание давления на Москву. При этом другие представители администрации считают необходимым сократить военные поставки на Украину.
По словам самого Келлога, Трамп сможет воспользоваться всеми рычагами «американской мощи», чтобы поскорее завершить украинский конфликт.
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Элина Позднякова