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Конгрессмен Гонсалес назвал условие для принятия сделки по Украине

Конгрессмен Гонсалес: палате представителей надо «подсластить» сделку по Украине
18 декабря 2023, 11:47
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Палате представителей США придётся «подсластить сделку» для продвижения законопроекта по ужесточению миграционного законодательства в обмен на финансирование Украины. Об этом телеканалу CBS News сообщил конгрессмен-республиканец Тони Гонсалес.
Он пояснил, что сенату необходимо набрать 60 голосов, а палате представителей – 218. Это удастся сделать, если «подсластить сделку».

Под словом «подсластить» Гонзалес имел в виду объявить картели террористическим организациям и привлечь к ответственности контрабандистов.


Конгрессмен убеждён, что это поможет палате представителей набрать необходимое количество голосов.

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