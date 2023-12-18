Конгрессмен Гонсалес назвал условие для принятия сделки по Украине

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Палате представителей США придётся «подсластить сделку» для продвижения законопроекта по ужесточению миграционного законодательства в обмен на финансирование Украины. Об этом телеканалу CBS News сообщил конгрессмен-республиканец Тони Гонсалес.
Он пояснил, что сенату необходимо набрать 60 голосов, а палате представителей – 218. Это удастся сделать, если «подсластить сделку».
Под словом «подсластить» Гонзалес имел в виду объявить картели террористическим организациям и привлечь к ответственности контрабандистов.
Конгрессмен убеждён, что это поможет палате представителей набрать необходимое количество голосов.
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Под словом «подсластить» Гонзалес имел в виду объявить картели террористическим организациям и привлечь к ответственности контрабандистов.
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Анастасия Чинкова