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Во время своего визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым в острые политические противоречия в США, сообщило издание Washington Post.
По словам анонимного представителя Конгресса, Зеленский прибыл «спокойным и сосредоточенным», однако из-за сложной внутриполитической обстановки в США он выглядел удрученным.
Президент оказался в самом центре внутренних политических споров и, как отмечает источник, не проявил обычного энтузиазма, так как нужно было столкнуться с военными действиями и решать внутренние противоречия в Соединенных Штатах.
Газета ссылается на разногласия между администрацией Байдена и республиканцами в Конгрессе относительно бюджета на национальную безопасность в размере 106 миллиардов долларов. Этот конфликт поставил Украину в опасное положение, втянув ее в политическую борьбу между демократами и республиканцами перед предстоящими президентскими выборами. Киев опасается потерять поддержку США, если выберет сторону одной из политических партий.
Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве, выразил опасения Зеленского относительно того, что Украина может стать инструментом в политической игре одной из партий против другой.
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Президент оказался в самом центре внутренних политических споров и, как отмечает источник, не проявил обычного энтузиазма, так как нужно было столкнуться с военными действиями и решать внутренние противоречия в Соединенных Штатах.
Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве, выразил опасения Зеленского относительно того, что Украина может стать инструментом в политической игре одной из партий против другой.
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Артем Кузьмин