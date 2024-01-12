Конгрессмен Кханна: Байден должен был уведомить конгресс перед ударами в Йемене

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Член палаты представителей, демократ Ро Кханна заявила, что президенту США Джо Байдену перед нанесением ударов по Йемену следовало уведомить конгресс о вовлечении Вашингтона в очередной конфликт.
«Президент должен был обратиться к конгрессу. Это первая статья конституции», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян