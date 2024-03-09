Telegraph: Странам-членам НАТО следует готовиться к выходу США из альянса

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Европа должна быть готова к сценарию, при котором США выйдут из Североатлантического альянса. Об этом заявили несколько европейских дипломатов из стран-участниц НАТО.
Один из дипломатов указал, что слова Трампа, несомненно, беспокоят, а также подчёркивают чрезмерную зависимость Европы от Соединённых Штатов. Он считает, что европейцам стоит обсудить меры по обеспечению безопасности на случай выхода США из альянса.
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Александр Бойцов