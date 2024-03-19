Трамп заявил, что США не должны платить за других членов НАТО

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, в не платить доли других государств. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GBNews.
Он подчеркнул, что США останутся приверженными своим обязательствам в рамках НАТО, если другие участники альянса также начнут вновь в общий бюджет организации справедливую долю.
Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на президентских выборах, в июне 2025 года созовёт саммит НАТО для обсуждения будущего альянса.
Вместе с тем, экс-президент угрожал альянсу выходом из него США в случае, если европейские партнёры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на президентских выборах, в июне 2025 года созовёт саммит НАТО для обсуждения будущего альянса.
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Анастасия Чинкова