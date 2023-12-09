GT: Украинский конфликт дошёл до стадии, когда обычно начинают переговоры

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Сейчас в зоне украинского конфликта развивается ситуация некоего перехода. На таком этапе вооружённых столкновений, как правило, уже можно думать о начале мирных переговоров.
В публикации приводится в пример главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сам признал, что ситуация на поле боя зашла в тупик. К тому же разногласия в Конгрессе США по поводу продолжения оказания Киеву финансовой помощи могут в конечном итоге что американская поддержка союзника полностью прекратится. Автор статьи видит в этм отчсётливый сигнал о возможности начала мирных переговоров, причём в ближайшее время.
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