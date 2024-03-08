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Трамп: конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену

08 марта 2024, 13:27
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения президента России Владимира Путина к главе США Джо Байдену. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Комментируя обращение Байдена к Конгрессу, Трамп подчеркнул, что такой исход событий был бы невозможен, если у власти находился он. Но пост президента занимает Байден, которого Путин не уважает.

Напомним, что в ходе своего обращения Байден заявил о способности Украины остановить Путина. Это возможно, по его словам, если Киеву со стороны США будет оказываться финансовая поддержка и предоставляться вооружение.

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Запад за копейки скупает земли Украины, сообщил депутат ЕП Уоллес
Депутат ЕП Уоллес: Запад за копейки скупает украинские земли
08 марта 2024, 12:52

Фото: iStock/JARAMA

Крупные западные компании за копейки скупают украинские территории. Такое заявление в соцсети Х сделал депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес.
Он отметил, что Украина уже разрушена, поскольку крупные корпорации США и Европы активно скупают земли на западной части Украины. Депутат назвал это «сумасшествием».

Также Уоллес добавил, что западные страны вместо того, что урегулировать конфликт, наоборот, продолжают финансировать Украину. По его словам, это стало прямым отмыванием денег, которое отвечает только интересам США и американскому ВПК.

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«Бред сумасшедшего»: Карлсон раскритиковал Байдена за слова об Украине
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#сша
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Слова Макрона об Украине могут привести к глобальной катастрофе, предрёк Филиппо
Филиппо: речь Макрона об отсутствии лимитов на Украине приведёт к мировой войне
08 марта 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии у Парижа лимитов и красных линий в вопросе поддержки Украины и выдвижение на переизбрание главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, враждебно настроенной к России, – могут привести к глобальному военному столкновению. Такое заявление в соцсети Х озвучил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он заявил, что слеп тот, кто не понимает всей опасности таких действий властей. Филиппо призвал рядовых французов не допустить катастрофы и не отстаивать интересы Украины, НАТО и крупных западных инвестиционных компаний.

Также он призвал бороться за выход Франции из Евросоюза, НАТО и отставку Макрона.

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Захарова назвала выступление Байдена «мезозойским постмодерном»
08 марта 2024, 11:33

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале высказалась о недавнем выступлении президента США Джо Байдена в Конгрессе.
Захарова назвала его речь «мезозойским постмодерном» и посмеялась над её нелогичностью.

«Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: «Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас». То есть, не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный», - отреагировала официальный представитель МИД РФ.
Она также не оставила без внимания реплику Байдена о том, что за недорогими лекарствами нужно отправляться в Москву. По словам Захаровой, консульскому департаменту МИД РФ нужно в список целей для поездок в Россию добавить пункт «За лекарствами по совету Байдена».

Нужно сказать, что президент США Джо Байден не раз попадал в неловкие ситуации из-за своих речей и действий. Как-то он перепутал Россию и Китай, предложив Си Цзиньпиню возглавить Россию. Как-то он заявил, что «был целым профессором Пенсильванского университета», хотя никогда там не преподавал. Жители США назвали подобные фразы «байденизмами». Американский президент терялся на сцене, пожимал руки "невидимым" людям, продолжая удивлять своих избирателей.

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#джо байден
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Отставка Нуланд говорит о скорой победе России на Украине, заявил бизнесмен Дотком
Бизнесмен Дотком: отставка Нуланд означает скорую победу России на Украине
08 марта 2024, 11:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Немецкий предприниматель Ким Дотком заявил, что отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд связана со скорым завершением конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что это означает конец прокси-войны США на Украине, а значит и победу России над Западом.

Дотком предрёк, что теперь НАТО будет занято продажей американского оружия странам Евросоюза, которые крайне напуганы дальнейшим развитием событий. Также он добавил, что отношения между США и Евросоюзом существенно испортятся.

Бизнесмен рассказал, что Нуланд запомнят как организатора госпереворота, страстного поклонника прокси-войны и организатора заговора «Северного потока».

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#конфликт
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«Бред сумасшедшего»: Карлсон раскритиковал Байдена за слова об Украине
Карлсон назвал бредом сумасшедшего слова Байдена об Украине
08 марта 2024, 10:04

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон назвал бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее Байден в ходе выступления в конгрессе с посланием «О положении союза» заявил, что Украина способна остановить Путина при поддержке со стороны США. Также он призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Киеву.

Комментируя данное заявление, Карлсон сказал: «Ложь за ложью». Он подчеркнул, что Украина не сможет остановить Россию, о чём говорит продолжительность конфликта и постоянные успехи российской армии.

Также Байден заявил, что НАТО в настоящее время «сильна как никогда». Карлсон же ответил, что это совершенно не так, и добавил, что вся речь Байдена – это «бред сумасшедшего».

Журналист отметил, что Байден совершенно не заинтересован своей страной и её внутренними проблемами, такими как деградирующая экономика, наркоторговля, плохое состояние учебных заведений и т.д. Вместо этого президент ставит в приоритет помощь Киеву.

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Белый дом хочет обнародовать доказательства военного сотрудничества РФ и КНДР
08 марта 2024, 09:41

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Американские власти намерены обнародовать имеющиеся у них доказательства военного сотрудничества России и КНДР, об этом сообщила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер, её цитирует ТАСС.
«Мы хотим пролить свет на это сотрудничество, чтобы быть лучше готовыми к принятию мер и координации шагов, которые мы можем сделать», — заявила Рапп-Хупер.

По её словам, Соединённым Штатам удалось завладеть и такими данными как передача баллистических ракет и боеприпасов между странами.

Чиновница заявила, что Белый дом будет делиться новой информацией о сотрудничестве стран по мере её поступления.

Ранее в Вашингтоне уже выражали обеспокоенность тесным, взаимовыгодным сотрудничеством РФ и КНДР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кндр
#россия
#сша
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«Жёсткий и злобный демагог»: Карлсон отреагировал на последнее выступление Байдена
Карлсон назвал последнее выступление Байдена самой неамериканской речью
08 марта 2024, 08:58

Фото: Официальный сайт Кремля

Последнее выступление главы США Джозефа Байдена было самой неамериканской речью за всю историю президентов Штатов, с таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X.
«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом», — заявил Карлсон, посмотрел трансляцию речи Байдена.

Он также назвал главу Соединённых Штатов «жёстким и злобным демагогом».

Байден выступил в Конгрессе США с посланием «О положении союза». Его речь, которая длилась более часа, постоянно прерывалась неодобрительными выкриками со стороны слушателей.

В ходе своего выступления Байден также в очередной раз оговорился, заявив, что в Москве можно купить дешёвые лекарства, чего нельзя сделать в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#джозеф байден
#журналист
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В Госдуме напомнили Великобритании, что она - потопляемый остров
08 марта 2024, 08:40

Фото: iStock/nevenmn

Первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин сделал заявление в ответ на поставку Великобританией оружия Украине. Он сказал, что Британия - остров, и этот остров не является непотопляемым. Об этом пишет РИА «Новости».
Важно отметить, что бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, высказал мнение о возможности захвата Крыма Украиной. Затулин считает, что такие заявления отражают английский шовинизм, который по-прежнему пронизывает общество. Он полагает, что это объясняет постоянный интерес Джонсона и других английских адмиралов к Крыму, Черному морю и Севастополю.

Затулин также подчеркнул, что военная помощь, которую Великобритания предоставляет Украине, и высказывания о захвате Крыма имеют не только политическое, но и историческое значение. Он сравнил Крым с непотопляемым авианосцем, в то время как все авианосцы Великобритании, включая сам остров, являются потопляемыми.

Затулин считает, что Британия, как островное государство по-прежнему хочет править морями, поэтому так сильно интересуется Крымом.

В конце февраля Джонсона раскритиковали за резкий выпад в сторону Владимира Путина. Экс-премьер сказал главе российского государства «убираться к черту с Украины».

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#крым
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#великобритания
#военная украина
#госдума
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Мария Захарова подвергла критике заявление греческого премьера о России
08 марта 2024, 08:07

Фото: iStock/RobertBreitpaul

Мария Захарова отреагировала на заявление греческого премьера, который назвал Россию «врагом Европы». Выступление политика транслировало греческое телевидение ERT.
Недавние заявления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о поддержке Украины и его описания России как «врага Европы» вызвали реакцию официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. В своем Telegram-канале она отметила, что Россия никогда не запугивала ни Грецию, ни какие-либо другие страны.

Захарова также напомнила о важности сохранения памяти о греческом движении Сопротивления, а также о том, что композитор Микис Теодоракис, чьи произведения она изучала в школе, также был «врагом нацистской Европы».

«Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — написала Захарова в мессенджере.
7 марта Мицотакис во время выступления на конференции Европейской народной партии в Бухаресте назвал Россию «врагом Европы» и сказал, что Греция будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.

Премьер заметил, что Греция важна для суверенитета Европы и вносит большой вклад в Североатлантический альян, а также добавил, чтобы прочие страны стремились к отчислению денег на военные нужды ​НАТО в размере 2%.от бюджетов.

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