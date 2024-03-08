Трамп: конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения президента России Владимира Путина к главе США Джо Байдену. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Напомним, что в ходе своего обращения Байден заявил о способности Украины остановить Путина. Это возможно, по его словам, если Киеву со стороны США будет оказываться финансовая поддержка и предоставляться вооружение.
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Анастасия Чинкова