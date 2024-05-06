Конгрессмен раскрыл условие для ввода войск США на территорию Украины

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В интервью телеканалу CBS News лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис рассказал об условиях ввода американских войск на Украину.
По его словам, если Украина падет, США могут быть вынуждены отправить войска для вмешательства в конфликт.
Джеффрис добавил, что в Республиканской партии растет пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Киев и не считает Россию врагом США.
Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что США будут необходимы крупные силы и месяцы серьезной подготовки перед отправкой войск на Украину. По словам Джонсона, США потребуется от пяти до семи месяцев, чтобы нарастить свои силы в Германии и Румынии для вмешательства в конфликт между Россией и Украиной.
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Джеффрис добавил, что в Республиканской партии растет пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Киев и не считает Россию врагом США.
Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что США будут необходимы крупные силы и месяцы серьезной подготовки перед отправкой войск на Украину. По словам Джонсона, США потребуется от пяти до семи месяцев, чтобы нарастить свои силы в Германии и Румынии для вмешательства в конфликт между Россией и Украиной.
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Александр Климов