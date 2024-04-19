Конгрессменов в США запугали фотографией российского генерала

Фото: istock / trekandshoot
Старший научный сотрудник вашингтонского политического института «Фонд защиты демократий» Бехнам Бен Талеблу в ходе выступления в Конгрессе США пытался доказать факт сотрудничества Ирана и РФ в космической сфере фотографией генерала Сергея Суровикина. Об этом пишет РИА Новости.
Американский политолог забил тревогу, предупредив американских законодателей, что Москва и Тегеран могут углубить взаимоотношения в «ядерных вопросах, обходе санкций, киберсфере или изгнании США из Сирии».
В качестве доказательства он продемонстрировал кадр из видеоролика 2019 года, где Сергей Суровикин, который в то время занимал должность главнокомандующего Воздушно-космическими сил России, пожимает руку своему иранскому коллеге.
Ранее президент США Джозеф Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Bloomberg: Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров»
Экономист Федюкович рассказала, сколько продлятся санкции против РФ
Аргентина попросила у НАТО статус глобального партнера
«В своем выступлении я описал несколько таких областей, но сегодня я решил забить тревогу по поводу сотрудничества (двух государств. – ред.) в сфере космоса и спутников. Существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Россия, возможно, помогает Ирану запускать спутники-шпионы», — заявил эксперт.
В качестве доказательства он продемонстрировал кадр из видеоролика 2019 года, где Сергей Суровикин, который в то время занимал должность главнокомандующего Воздушно-космическими сил России, пожимает руку своему иранскому коллеге.
Ранее президент США Джозеф Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Bloomberg: Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров»
Аргентина попросила у НАТО статус глобального партнера
Алина Юрчак