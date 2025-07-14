Политолог Светов: Германия готовится к возможному конфликту с Россией
Европа планирует ответные меры на возможную агрессию России
Политолог Юрий Светов заявил, что канцлер Фридрих Мерц и другие европейские лидеры готовят страну к возможной войне с Россией, не как агрессор, а как ответ на ее угрозы.
Европейские власти рассматривают 2029-2030 годы как вероятный срок начала конфликта. Как сообщил эксперт «Татар-информу», в это время Германия должна пересматривать оборонные стратегии, усиливать беспилотники и современное вооружение.
По его словам, Россия обладает опытом ведения боевых действий, что дает ей преимущество.
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