Политолог Светов: Германия готовится к возможному конфликту с Россией

14 июля 2025, 18:54

Европа планирует ответные меры на возможную агрессию России

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Политолог Юрий Светов заявил, что канцлер Фридрих Мерц и другие европейские лидеры готовят страну к возможной войне с Россией, не как агрессор, а как ответ на ее угрозы.