«Вызывает вопросы»: В ГД оценили деятельность «коалиции желающих»
Депутат Белик: «коалиция желающих» пытается стать альтернативой НАТО
«Коалиция желающих» принадлежит Великобритании и Франции и пытается стать альтернативой НАТО. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
По его словам, действия этого объединения направлены не на помощь Украине, а на противостояние России и решение внутренних европейских проблем.
«Однако устойчивость и нерушимость "коалиции желающих" вызывает вопросы: отправлять своих солдат на войну члены коалиции не горят желанием. А то, чем бравирует Макрон, — пока только слова, не подтверждённые реальными действиями», — заявил Белик в беседе с RT.
Он уточнил, что на фоне раскола внутри НАТО «коалиция желающих» пытается стать альтернативой альянсу, однако пока никаких действий, кроме «воинственных заявлений», с ее стороны не было, заключил депутат.
Тем временем заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов рассказал Общественной Службе Новостей, что страны Запада давно ведут военно-политическую подготовку наступления на позиции РФ.
«Запад в настоящее время принял принципиальное решение о продвижении по двум параллельным направлениям. США разрабатывают планы выхода вперед по стратегическим видам вооружениям. Речь идет о ракетно-ядерном оружии. Они хотят ликвидировать некое отставание от России в этом вопросе», — пояснил Бакланов.
Он отметил, что ситуация критически серьезная, поскольку суммарный потенциал стран ЕС, в том числе, оборонный, больше, чем у России.