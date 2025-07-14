«Вызывает вопросы»: В ГД оценили деятельность «коалиции желающих»

14 июля 2025, 20:44

Депутат Белик: «коалиция желающих» пытается стать альтернативой НАТО

Фото: iStock/artJazz

«Коалиция желающих» принадлежит Великобритании и Франции и пытается стать альтернативой НАТО. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.





По его словам, действия этого объединения направлены не на помощь Украине, а на противостояние России и решение внутренних европейских проблем.





«Однако устойчивость и нерушимость "коалиции желающих" вызывает вопросы: отправлять своих солдат на войну члены коалиции не горят желанием. А то, чем бравирует Макрон, — пока только слова, не подтверждённые реальными действиями», — заявил Белик в беседе с RT.

«Запад в настоящее время принял принципиальное решение о продвижении по двум параллельным направлениям. США разрабатывают планы выхода вперед по стратегическим видам вооружениям. Речь идет о ракетно-ядерном оружии. Они хотят ликвидировать некое отставание от России в этом вопросе», — пояснил Бакланов.