Конгрессвумен Грин: Американцы ненавидят Байдена и правительство из-за Украины

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Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин прокомментировала новость о выделении помощи Украине. По её мнению, многие американцы ненавидят президента Джозефа Байдена и своё правительство из-за бесконечного выделения денег Киеву.
В своей социальной сети Х она подчеркнула, что граждане США именно потому и относятся с такой неприязнью к властям страны, что некоторые люди, пострадавшие, например, от урагана «Хелен» с большим трудом и минуя многие бюрократические препоны могут получить полагающиеся им жалкие 750 долларов. А «глобалист», как Грин назвала Байдена, одним махом подписывает чек для Украины на 425 миллионов долларов.
Она добавила, что это заставляет американцев возмущаться правительством и администрацией президента, которые, вместо помощи гражданам США, бесконечно накачивают деньгами и оружием далёкую воюющую страну. Также из-за этого жители Штатов неприязненно относятся к Украине, заключила конгрессвумен.
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