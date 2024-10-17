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Конгрессвумен Грин: Американцы ненавидят Байдена и правительство из-за Украины

17 октября 2024, 18:45
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин прокомментировала новость о выделении помощи Украине. По её мнению, многие американцы ненавидят президента Джозефа Байдена и своё правительство из-за бесконечного выделения денег Киеву.


В своей социальной сети Х она подчеркнула, что граждане США именно потому и относятся с такой неприязнью к властям страны, что некоторые люди, пострадавшие, например, от урагана «Хелен» с большим трудом и минуя многие бюрократические препоны могут получить полагающиеся им жалкие 750 долларов. А «глобалист», как Грин назвала Байдена, одним махом подписывает чек для Украины на 425 миллионов долларов.

Она добавила, что это заставляет американцев возмущаться правительством и администрацией президента, которые, вместо помощи гражданам США, бесконечно накачивают деньгами и оружием далёкую воюющую страну. Также из-за этого жители Штатов неприязненно относятся к Украине, заключила конгрессвумен.

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Названа неожиданная причина развала СССР
Володин: СССР развалился после показа «Интердевочки» в кинотеатрах
17 октября 2024, 18:49

Фото: сайт Кремля

В России необходимо снимать кино, пропагандирующее здоровый образ жизни. Такое заявление в рамках заседания сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что СССР развалился после показа фильма «Интердевочка».
По данным NEWS.ru, Володин пообещал поддержать фильмы, в которых пропагандируется ведение здорового образа жизни.

«Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС, в 1989 году, вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — заявил Володин.

Ранее Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.
По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.

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На Украине заговорили о гражданской войне
Соскин: На Украине начнется гражданская война, если Зеленский не уйдет
17 октября 2024, 18:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский должен немедленно покинуть пост президента Украины, иначе в стране начнется гражданская война. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Итог должен быть только один. Заключительный диагноз — немедленная отставка, немедленная, иначе в стране будет гражданская война, иначе рухнет линия фронта», — заявил Соскин в блоге на YouTube.

Он также подчеркнул, что предложенный Зеленским «план победы» воплотить в жизнь нереально. У Украины на это нет ресурсов, пояснил Соскин, добавив, что за сентябрь Киев потерял больше территорий, чем за весь 2023 год. По его словам, ВСУ понесли полный провал на фронте и уже теряет курский плацдарм.

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17 октября 2024, 18:30

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области


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Израиль ликвидировал главу ХАМАС Яхью Синвара
Kan: Израиль в секторе Газа ликвидировал главу ХАМАС Яхью Синвара
17 октября 2024, 17:58

Фото: istockphoto/Gilnature

В секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник.
«Сегодня источник в системе безопасности подтвердил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар убит», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВВС атаковали десятки бойцов ХАМАС и «Исламского джихада», которые, по данным военных, действовали в здании школы на севере анклава.

Накануне ЦАХАЛ нанес удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, была штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС. Сообщалось, что под обстрел попало медицинское учреждение в городе Дейр-эль-Балах. Израиль заявил, что ХАМАС использовал этот центр для планирования и проведения атак против Израиля.

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Зеленский намерен переубедить Шольца по ракетам Taurus и членству в НАТО
Зеленский: Украина переубедит Шольца по ракетам Taurus и членству в НАТО
17 октября 2024, 17:41

Президент Украины Владимир Зеленский высказал намерение убедить канцлера Германии Олафа Шольца в вопросах поставки ракет Taurus и членства Украины в НАТО. Эта информация появилась в газете «Украинская правда» 17 октября.
«Он никогда не отказывал, но и не соглашался. Мы будем над этим работать», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что у него было множество бесед с немецким лидером по этим темам.

Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы» 16 октября. Стратегия включает пять ключевых пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт — приглашение Украины в НАТО, второй — разрешение на атаки западными ракетами по России.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент США Джо Байден публично унизил Зеленского, организовав визит в Германию сразу после отмены встречи в «Рамштайне».

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Рогов: Артиллеристы ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару
17 октября 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Украинские войска в очередной раз попытались обстрелять город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В своём телеграм-канале он написал, что артиллеристы ВСУ выпустили по городу не менее шести снарядов. Рогов также призвал земляков к осторожности и рекомендовал находиться в укрытиях, а в помещениях укрываться в комнатах без окон.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС рассказывала, что артиллерийские обстрелы со стороны украинских боевиков стали носить практически ежедневный характер. Вояк из ВСУ не останавливает то, что в городе находится атомная электростанция. Российские власти неоднократно предупреждали киевский режим о недопустимости подобных действий. Москва также информировала Запад и МАГАТЭ с возможными рисками, связанными с обстрелами ЗАЭС. Но Киев продолжает обстреливать Энергодар и расположенный рядом ядерный объект.

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#киев
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В Госдуму внесён законопроект об аресте покинувших Россию граждан
17 октября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственную думу РФ внесён законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан, которые ранее совершили правонарушение. Авторами инициативы выступили Госсовет Республики Татарстан и депутат ГД Айрат Фаррахов.
Документ уже доступен в электронной базе нижней палаты российского парламента. Кабинет министров РФ поддержал законопроект при условии его доработки с учётом замечаний. В пояснительной записке к документу уточняется, что законопроект призван не допустить уклонения правонарушителей от административной ответственности.

Данным законопроектом также предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации.

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#законопроект
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#кабмин
#госдума
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Ядерное оружие или членство в НАТО: Зеленский нагло поставил Трампа перед выбором
Зеленский заявил Трампу, что у Украины будет членство в НАТО или ядерное оружие
17 октября 2024, 16:13

Президент Украины Владимир Зеленский поставил кандидата в главы США Дональда Трампа перед выбором: или Киев получает ядерное оружие или страна становится членом НАТО. Об этом сообщает телеканал «Мы Украина» в своём Telegram-канале.
Украинский лидер задал риторический вопрос, есть ли у страны какой-то выход. Он предложил два варианты: или у Украины в арсенале имеется ядерное оружие, чтобы обеспечивать защиту, или же страна должна находится в составе какого-либо альянса. При этом, по словам Зеленского, на сегодняшний день НАТО является единственным действенным блоком.

Также президент Украины в ходе разговора с Трампом вновь указал на необходимость присоединения государства к Североатлантическому альянсу, после чего напомнил о Будапештском меморандуме. Документ был подписал в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании. В соответствии с меморандумом Киев ликвидировал ядерный арсенал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали ему безопасность.

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Обвиняемый в подрыве внедорожника в Москве отказался от показаний
Обвиняемый в подрыве авто бизнесмена в Москве отказался давать показания
17 октября 2024, 16:06

Виталий Слободяник, обвиняемый в попытке убийства и подрыве машины в Москве, отказался отвечать на вопросы следствия, ссылаясь на свое конституционное право не свидетельствовать против себя. Он не признает вину.
«Слободяник отказался давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции. Он не признает свою вину», — цитирует судью РИА Новости.

Взрыв внедорожника Tank произошел 15 октября в юго-западном районе Москвы. Автомобиль принадлежал 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, совладельцу сети популярных баров. В результате взрыва пострадали трое: сам Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в свою машину, стоявшую рядом.

По версии следствия, взрывчатку подложили на капот машины совладелец бара «Гадкий койот», бывший белорусский спецназовец Виталий Слободяник, который открывал бары в Москве вместе с Мишачевым.
«Следствие ходатайствует перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает столичный следком.

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