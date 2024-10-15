В поддержке Украины образовался новый раскол

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Между странами Персидского залива и Евросоюза возникли разногласия касательно обязательств перед Украиной, в частности, первые отказались от призыва ко всем странам остановить помощь России. Об этом сообщает американская газета Politico. Отмечается, что арабские государства предложили более общие формулировки об остановке поставок оружия как для России, так и для Украины.
«ЕС пока не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе», — указано в статье.По данным газеты, после предложения стран Персидского залива использовать более общие формулировки, в ЕС задумались о полном отказе от данного пункта в итоговом документе.
Издание отмечает, что возникший спор говорит лишь о том, что западным союзникам Киева все сложнее искать новых сторонников для поддержки Украины в конфликте с Россией.
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