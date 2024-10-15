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В поддержке Украины образовался новый раскол

Politico: у стран Персидского залива и Евросоюза возникли разногласия по Украине
15 октября 2024, 22:53
Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

Между странами Персидского залива и Евросоюза возникли разногласия касательно обязательств перед Украиной, в частности, первые отказались от призыва ко всем странам остановить помощь России. Об этом сообщает американская газета Politico. Отмечается, что арабские государства предложили более общие формулировки об остановке поставок оружия как для России, так и для Украины.
«ЕС пока не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе», — указано в статье.
По данным газеты, после предложения стран Персидского залива использовать более общие формулировки, в ЕС задумались о полном отказе от данного пункта в итоговом документе.



Издание отмечает, что возникший спор говорит лишь о том, что западным союзникам Киева все сложнее искать новых сторонников для поддержки Украины в конфликте с Россией.

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Politico: ФАТФ попытается внести Россию в черный список на следующей неделе
15 октября 2024, 22:37

Фото: iStock/designer491

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) попытается внести Россию в черный список организации на следующей неделе. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает американская газета Politico. Отмечается, что такое решение потребует согласия всех 40 участников группы, среди которых Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.
По информации газеты, заседание внутреннего органа ФАТФ, на котором будет предпринята попытка добавить Россию в черный список, пройдет в следующий вторник, 22 октября.

Издание уточняет, что попасть в черный список страна может не только из-за отмывания денег, но и по причине финансирования развития и распространения оружия массового уничтожения.

Стоит отметить, что Украина с 2022 года не раз пробовала добиться внесения России в черный или серый списки ФАТФ, но все попытки были тщетны.

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#европа
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США признали проблему с запасами оружия из-за поставок Украине и Израилю
Пентагон признал ограниченность запасов из-за военных поставок Украине и Израилю
15 октября 2024, 22:31

Фото: istockphoto/icholakov

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх признала ограниченность запасов вооружения из-за поставок военной помощи Украине и Израилю. По ее словам, Пентагон столкнулся с проблемами во время восстановления оборонной промышленной базы.
«Это справедливая оценка — наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля. Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы», — пояснила она.
Сингх отметила, что Штаты продолжат помогать как Украине, так и Израилю, но также важно выстроить грамотное взаимодействие с Конгрессом для стабильного снабжения, потому что полугодовая задержка с принятием нового пакета помощи довела до того, что «собственные запасы США не были своевременно пополнены, что создает давление на систему».
«Но одна вещь, которую мы всегда будем делать и которой всегда думает министр, это наша собственная боеготовность. Мы всегда должны учитывать это, когда поддерживаем Украину, Ближний Восток, Израиль и наши собственные силы, а также не забываем о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе», — указала представитель Пентагона.
Ранее сообщалось, что США пригрозили Израилю остановкой поставок оружия, если гуманитарный кризис в секторе Газе не будет урегулирован до середины ноября. Отмечалось, что Белый дом сильно беспокоит ухудшение гуманитарного кризиса в Газе, потому он требует срочно принять меры, так как в сентябре анклав получил меньше всего гуманитарной помощи.

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Макрон напомнил Нетаньяху, кто создал Израиль
Макрон призвал Нетаньяху подчиняться ООН, так как Израиль создан ее указом
15 октября 2024, 21:58

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон после вызова посла Израиля в Париже в МИД заявил, что премьер Биньямин Нетаньяху должен подчиняться ООН, так как его страна была создана указом именно этой организации. Об этом сообщает французское издание Parisien со ссылкой на участников закрытом совете министров в Париже.
«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН», — напряженно отметил Макрон.
Этой репликой французский президент сослался на голосование Генссамблеи ООН в 1947 году, которое поддержало разделение Палестины на два независимых государства — арабское и еврейское.

Ранее Макрон заявил, что израильская атака на позиции Временных сил ООН в Ливане «совершенно недопустима» и добавил, что Париж «не потерпит» новых обстрелов миротворческих сил. До этого французский лидер назвал отказ от поставок оружия Израилю единственным рычагом для прекращения огня на Ближнем Востоке.

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Трамп высказался о звонках Путину
Трамп опроверг слухи о звонках Путину после поражения на выборах в 2020 году
15 октября 2024, 21:44

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США и кандидат на эту же должность Дональд Трамп отказался подтверждать распространяемые в США слухи о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые якобы происходили после его поражения на выборах в 2020 году. Об этом он заявил в интервью американскому агентству Bloomberg. По его словам, если бы такое и было, то это стоит оценивать положительно.
«Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо», — отметил он.
Трамп аргументировал свою точку зрения тем, что Россия является ядерной державой, как и США, потому подобные разговоры обоснованы.

Ранее он заявлял, что Путин делился с ним своими планами по Украине, однако отложил до начала президентства Байдена. Тогда же Трамп в очередной раз повторил, что «прекрасно ладит с Путиным» и заявил, что закончит войну в случае своего переизбрания.

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#сша
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#путин
#трамп
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Трамп рассказал о болезнях Харрис
Трамп: из-за проблем со здоровьем Харрис следует подумать об участии в выборах
15 октября 2024, 21:33

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что на фоне проблем со здоровьем вице-президенту Штатов и кандидату от демократов Камале Харрис нужно задуматься, следует ли ей участвовать в выборах, передает газета The Independent. По его словам, медицинский отчет Харрис действительно плох.
«Медицинский отчет Камалы по-настоящему плохой. Со всеми теми проблемами, которые у нее есть, всерьез встает вопрос о том, следует ли ей избираться в президенты», — отметил он.
Трамп также подчеркнул, что его состояния здоровья, наоборот, не вызывает никаких сомнений и у него никаких проблем нет.

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#трамп
#президент
#сша
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#здоровье
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Политолог Корнилов раскрыл, кто может устроить госпереворот на Украине
Политолог Корнилов допустил госпереворот на Украине со стороны нацбатов
15 октября 2024, 21:14

Фото: iStock/sandsun

Политолог Владимир Корнилов высказал мнение о том, что члены нацбатов в теории могли бы сместить действующую власть на Украине.
При этом он отметил, что в нынешних условиях говорить о масштабных организованных протестах на Украине не приходится из-за конфликта.

«Члены нацбатов пока сохраняют лояльность Владимиру Зеленскому, но это временно. Если он что-то сделает не так, нацисты устроят ему государственный переворот. Они до 24 февраля 2022 года чётко демонстрировали Киеву свою вооруженную угрозу», — пояснил в беседе с NEWS.ru Корнилов.

Ранее советник офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что политики в США хотят снижения призывного возраста мобилизации на Украине, поэтому давят на Киев.

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#всу
#киев
#украина
#политика
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США грозят остановить поставки оружия Израилю из-за гуманитарного кризиса в Газе
15 октября 2024, 19:45

Фото: istockphoto/lucky-photographer

США грозят остановить поставки оружия для Израиля, если гуманитарный кризис в секторе Газе не будет урегулирован до середины ноября. Об этом со ссылкой на письмо от американских властей сообщает израильский 12-канал. Отмечается, что в противном случае Штаты наложат на поставки эмбарго.
По информации телеканала, соответствующее письмо израильским министрам передали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
«Соединенные Штаты направили Израилю четкое послание о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось. Высокопоставленные чиновники США — госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин — вчера передали министрам Рону Дермеру и Йоаву Галанту документ, в котором было изложено это требование», — говорится в сообщении.
В заявлении указано, что Белый дом обеспокоен ухудшением гуманитарного кризиса в Газе и требует срочно принять меры, так как в сентябре анклав получил меньше всего гуманитарной помощи.

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#меры
#чиновники
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#удар
#послание
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Россия запросила импорт электричества у Азербайджана и Грузии на случай аварий
15 октября 2024, 19:24

Фото: iStock/TebNad

Россия запросила у Азербайджана и Грузии возможный импорт электричества в общем объеме 600 МВт на случай аварий. Об этом сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. По ее словам, пока что ответа от соседних государств компания не получила.
«Да, мы запросили две страны: Азербайджан, и спросили о возможности поставки Грузию. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — пояснила она.
Панина отметила, что Грузию и Азербайджан при аварийной ситуации попросили бы держать под Россию по 300 МВт от каждой страны.
«Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе «Системного оператора», обратились бы в две энергосистемы — Грузии и Азербайджана — с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт», — добавила она.
Панина также подчеркнула, что Россия будет стараться обходиться без импорта электроэнергии, а такой вариант рассматривают лишь на случай аварийных режимов.

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#страны
#азербайджан
#поставки
#грузия
#электричество
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Стало известно, почему Иран прекратил полеты в Европу
ILNA: Иран прекратил полеты в Европу на фоне санкций ЕС против Iran Air
15 октября 2024, 19:21

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii

Иран прекратил полеты в Европу, поскольку против авиакомпании Iran Air ввел санкции Евросоюз. Об этом информирует агентство ILNA, ссылаясь на руководителя Ассоциации авиаперевозчиков Ирана Максуда Асади Самани.
«Единственной авиакомпанией в нашей стране, которая летала в Европу, была Iran Air, а с учетом новых санкций Евросоюза против Iran Air ни один иранский самолет после этого не будет летать в Европу», — сказал Самани.
Он отметил, что на эти рейсы был большой спрос. Известно, что под ограничительные меры попали также Saha Airlines, принадлежащая армейским ВВС и частная Mahan Air. Кроме того, рестрикции коснулись транспортников, чиновников с их активами, бизнесменов и военных.

По утверждению Совета ЕС, ограничения связаны с якобы поставками дронов и ракет российской стороне и предполагаемой передачей ракет группировке хуситов.

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#евросоюз
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