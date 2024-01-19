В США заговорили о мирных переговорах России и Украины

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США должны прекратить финансировать Украину и начать задумываться о начале мирных переговоров для завершения конфликта. Так считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведет к желаемому результату. Они должны сказать, что это не сработает и что пришло время сделать что-то другое», - заявил Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, США должны смиренно согласиться на мирные переговоры конфликтующих сторон, чтобы прекратить боевые действия на Украине.
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Элина Позднякова