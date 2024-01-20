Байдену сообщили о скором проигрыше Украины, лишившейся помощи США

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Россия одержит победу над Украиной в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение средств Киеву. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Также ранее телеканал CNN отмечал, что в ходе этого заседания советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор нацразведки США Аврил Хейнс рассказали о запасах вооружения ВСУ. По их словам, имеющиеся системы ПВО и артиллерийские боеприпасы в скором времени будут исчерпаны, если США вовремя не примут решение о поставках новых.
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Анастасия Чинкова