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Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подвергла резкой критике Украину за ее политику тотальной мобилизации, заявив, что вместо стремления к миру с Россией, Киев мобилизует целые поколения мужчин, включая тех, кто имеет инвалидность.
Грин выразила мнение, что США должны добиваться мирного соглашения между Москвой и Киевом, а не продолжать финансировать вооруженный конфликт, передает РИА Новости.
«Вместо того, чтобы стремиться к миру и положить конец кровопролитию, Украина мобилизует мужчин из каждого поколения для участия в своей провальной войне против России. Так много украинских мужчин уже были мобилизованы и убиты, что [Владимир] Зеленский мобилизует одноногих мужчин на передовую», – написала она в социальной сети Х.
Конгрессвумен также отметила, что одержимость Вашингтона финансированием конфликта ставит под угрозу целое поколение украинских мужчин. По ее мнению, боевые действия могли быть завершены уже несколько месяцев назад, но Зеленский и большая часть американских политиков продолжают настаивать на эскалации и увеличении числа жертв на Украине.
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«Вместо того, чтобы стремиться к миру и положить конец кровопролитию, Украина мобилизует мужчин из каждого поколения для участия в своей провальной войне против России. Так много украинских мужчин уже были мобилизованы и убиты, что [Владимир] Зеленский мобилизует одноногих мужчин на передовую», – написала она в социальной сети Х.
Конгрессвумен также отметила, что одержимость Вашингтона финансированием конфликта ставит под угрозу целое поколение украинских мужчин. По ее мнению, боевые действия могли быть завершены уже несколько месяцев назад, но Зеленский и большая часть американских политиков продолжают настаивать на эскалации и увеличении числа жертв на Украине.
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Елена Перлова