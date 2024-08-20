Омбудсмен из Украины посетил солдат ВСУ, взятых в плен в Курске

Фото: сайт ООН
Уполномоченный верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец посетил военных ВСУ, взятых в плен в Курской области. Также Лубинец отправил видео с визита. Об этом 20 августа сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Мы работаем с уполномоченным по правам человека Верховной рады, украинским омбудсменом. Непростой диалог, но тем это взаимодействие есть» – рассказала Москалькова на сессии «Права человека в международном контексте» форума «Территория смыслов».
Российский омбудсмен отметила, что договорилась с уполномоченным посещать украинских солдат в плену, а тот – военнопленных из России.
Москалькова направила запрос в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Она призвала осудить действия украинских боевиков в приграничных районах Курской области и принять меры для предотвращения массовых нарушений прав человека.
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