Фото: сайт Конгресса США
Вашингтон обсуждает с Киевом долгосрочные цели вылазки Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщил на брифинге для СМИ 20 августа пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.
Патрик Райдер сообщил журналистам, какие вопросы поднимают американские власти во время переговоров с правительством киевского режима.
«Когда дело касается их [Киева] долгосрочных целей здесь [в Курской области], мы все еще обсуждаем это», – заявил официальный представитель Пентагона.
На мероприятии Пентагона с журналистами активно обсуждали, какие задачи ставит перед собой украинская армия при вторжении в курское приграничье России.
Ранее президент США Джо Байден на национальном съезде Демократической партии привел в пример слова Генри Киссинджера о том, что «Европа со времен Наполеона не смотрела через плечо на Россию без опаски».
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«Когда дело касается их [Киева] долгосрочных целей здесь [в Курской области], мы все еще обсуждаем это», – заявил официальный представитель Пентагона.
На мероприятии Пентагона с журналистами активно обсуждали, какие задачи ставит перед собой украинская армия при вторжении в курское приграничье России.
Ранее президент США Джо Байден на национальном съезде Демократической партии привел в пример слова Генри Киссинджера о том, что «Европа со времен Наполеона не смотрела через плечо на Россию без опаски».
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Лия Мурадьян