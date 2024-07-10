Участники альянса попросили Владимира Зеленского не возмущаться отсутствием перспектив по вступлению Украины в НАТО, чтобы не портить праздничную атмосферу юбилейного саммита. Об этом завявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков в беседе с «Лентой.ру».
«У них все-таки юбилейный саммит — 75 лет с создания НАТО. Они больше хотят позитива, ярких высказываний, праздничных речей, оптимистичных тезисов. Поэтому в такого рода праздничную атмосферу, которую им хотелось бы создать, совершенно не вписываются возмущения и разного рода скандалы, которые могут исходить от нынешнего украинского режима», — пояснил доцент.Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Зеленского на саммите НАТО попросят не высказывать публично свое недовольство, как это было ранее. Издание сообщает, что администрация президента США уже говорила украинскому лидеру поумерить свои ожидания насчет вступления в альянс, чтобы на саммите для него это не стало неожиданностью.
Согласно информации источника газеты, лидеры стран-участниц блока будут делать акцент на дальнейшей поддержке киевского режима в противостоянии с Москвой и «подготовке» Украины к вступлению в Североатлантический альянс.
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