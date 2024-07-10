США в 2026 разместят в ФРГ дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковые

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США в 2026 году разместят в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщают РИА Новости. В ФРГ появятся ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковые ракеты, которые пока разрабатываются, заявили в ведомстве.
«Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем», — говорится в сообщении.Указывается, что новое оружие будет с куда большей дальностью действия, чем то, что есть в Европе сейчас, а с Германией уже достигнута необходимая договоренность.
Ранее CNN сообщал, что на военных базах США в Европе усилили меры безопасности в связи с якобы готовящимся саботажем со стороны связанных с Россией лиц. Телеканал заявил, что американская разведка получила некие данные о том, что группа лиц, якобы нанятая Россией, планировала организовать несколько атак по саботажу американских военных объектов.
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