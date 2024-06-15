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Четкие шаги по урегулированию конфликта на Украине предложил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил у себя на YouTube-канале журналист издания Die Weltwoche Роджер Кеппель.
«Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона», – сказал шеф-редактор.
По словам Кеппеля, решение стран «Большой семерки» выделить Киеву 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов является «воровством».
Обозреватель добавил, что к данной инициативе «Группы семи» он относится со скепсисом. Кеппель считает, что подобная мера вызовет еще более серьезную конфронтацию.
Ранее Путин заявлял, что для начала переговоров Украина должна выполнить ряд условий. В их числе признание Киевом Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей территориями России.
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Никита Кротов