Украина требует отстранить от Олимпиады трех спортсменок из РФ

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Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко, Президент НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный направили письмо МОК с просьбой отстранить от Олимпийских игр Динару Кудаеву за её пост о погибшем на специальной военной операции отце, а также поддержавших ее Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву. Соответствующее письмо опубликовано на сайте НОК Украины.
Сообщается, что Кудаева опубликовала сообщение о гибели отца в зоне специальной военной операции. Девушка назвала его героем. Хорошавцева и Малышева поставили лайк под этой записью и поддержали коллегу.
В апреле НОК и Министерство молодежи и спорта Украины требовали от МОК не допустить до участия в Играх одного спортсмена из Белоруссии и 9 борцов РФ.
Ранее МОК запретил российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024. Уточняется, что помимо официальной символики страны также запрещено использовать символы спецоперации –литеры Z. Другая военная символика, флаг, георгиевская лента также запрещены для демонстрации.
IBA выразила негодование по поводу ультиматума МОК, который запретил спортсменам национальных федераций, входящих в IBA, участие в Играх-2028. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В апреле НОК и Министерство молодежи и спорта Украины требовали от МОК не допустить до участия в Играх одного спортсмена из Белоруссии и 9 борцов РФ.
Ранее МОК запретил российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024. Уточняется, что помимо официальной символики страны также запрещено использовать символы спецоперации –литеры Z. Другая военная символика, флаг, георгиевская лента также запрещены для демонстрации.
IBA выразила негодование по поводу ультиматума МОК, который запретил спортсменам национальных федераций, входящих в IBA, участие в Играх-2028. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова