Россия и Украина обменялись телами погибших солдат

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Украина вернула России 32 тела погибших военных, а взамен получила 254 тела военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
Украинская сторона эту информацию подтвердила.
В украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что 221 боец погиб на донецком направлении, 25 — на запорожском, ещё четыре бойца в ЛНР.
Тела погибших российских военных впоследствии передадут родственникам для погребения.
12 апреля Россия и Украина также произвели обмен телами военнослужащих. В рамках этого обмена России вернула тела 23 военных. Украинская сторона, в свою очередь, вернула 99 тел бойцов ВСУ.
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Россия и Украина произвели обмен телами военных
Россия и Украина обменялись телами погибших военных
В украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что 221 боец погиб на донецком направлении, 25 — на запорожском, ещё четыре бойца в ЛНР.
Тела погибших российских военных впоследствии передадут родственникам для погребения.
12 апреля Россия и Украина также произвели обмен телами военнослужащих. В рамках этого обмена России вернула тела 23 военных. Украинская сторона, в свою очередь, вернула 99 тел бойцов ВСУ.
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Элина Позднякова