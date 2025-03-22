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Украинцы, вдруг надумавшие посетить Крым, не узнали бы полуостров — настолько разительно он изменился за последние 11 лет. Такое мнение высказал глава парламента российского региона Владимир Константинов.
Так он отреагировал на слова просроченного украинского президента, сказанные во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре. По словам киевского лидера, «Крым умирает», так как вся логистика была завязана на Украину. Также, если цитировать далее, на полуострове уже 11 лет «нет никакого туризма».
По мнению Константинова, Крым за эти годы стал примером эффективного и динамичного развития территории. «Умирающую» территорию после возвращения в состав России посетили свыше 67 миллионов туристов и полуостров остаётся одним из самых востребованных направлений для отдыха.
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«Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то они с удивлением для себя не узнают полуостров», — сказал парламентарий в разговоре с РИА Новости.
По мнению Константинова, Крым за эти годы стал примером эффективного и динамичного развития территории. «Умирающую» территорию после возвращения в состав России посетили свыше 67 миллионов туристов и полуостров остаётся одним из самых востребованных направлений для отдыха.
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Александр Бойцов