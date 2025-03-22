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«Не стоит слушать этот бред»: Константинов отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Константинов: Спустя истекшие 11 лет Крым сильно удивит украинцев
Фото: istockphoto/possum1961

Фото: istockphoto/possum1961

Украинцы, вдруг надумавшие посетить Крым, не узнали бы полуостров — настолько разительно он изменился за последние 11 лет. Такое мнение высказал глава парламента российского региона Владимир Константинов.
Так он отреагировал на слова просроченного украинского президента, сказанные во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре. По словам киевского лидера, «Крым умирает», так как вся логистика была завязана на Украину. Также, если цитировать далее, на полуострове уже 11 лет «нет никакого туризма».

«Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то они с удивлением для себя не узнают полуостров», — сказал парламентарий в разговоре с РИА Новости.

По мнению Константинова, Крым за эти годы стал примером эффективного и динамичного развития территории. «Умирающую» территорию после возвращения в состав России посетили свыше 67 миллионов туристов и полуостров остаётся одним из самых востребованных направлений для отдыха.

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#зеленский
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#парламент
МИД РФ предупредил Японию о мерах в ответ на размещение ракет США на Кюсю
22 марта 2025, 14:52

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Москва разработает соответствующие ответные меры в случае размещения американских ракет средней дальности на территории Японии. Причём Токио об этом неоднократно предупреждали.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила директор 3-го департамента Азии министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева. Она подчеркнула, что Москва ни в коей мере не подвергает сомнению право других стран укреплять свою безопасность. Но и собственная обороноспособность должна оставаться на высоком уровне, особенно в свете исходящих со стороны Японии угроз, подчеркнула дипломат.

«Размещение американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, отнюдь не способствует поддержанию стабильности, мира и безопасности», — отметила глава департамента МИД.

Конкретное содержание ответных шагов будет должным образом проработано по линии компетентных ведомств в полном соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами России, заключила Людмила Воробьёва.

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#япония
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Китай может отправить миротворцев на Украину – обсуждение с Евросоюзом уже ведётся
Welt: КНР предположительно обсуждает с ЕС отправку миротворцев на Украину
22 марта 2025, 12:13

Фото: iStock/designer491

Появилась информация, что власти Китая предположительно обсуждают со странами Евросоюза отправку миротворцев на Украину. Об этом пишет издание Welt am Sonntag, ссылаясь на европейских дипломатов.
Источники отметили, что китайские дипломаты в Брюсселе узнавали, возможен ли такой шаг и станет ли он желательным для Европы.

Также издание Die Welt в преддверии парижского саммита «коалиции желающих» по отправке войск на Украину также сообщило о якобы возможной отправке китайских миротворцев. По прогнозам евродипломатов, такое решение Пекина может оказать влияние на согласие Москвы на размещение иностранных войск на территории Украины. Вместе с тем, в Евросоюзе вопрос оценили как «деликатный».

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МИД: Россия обеспокоена количеством участников учений НАТО в Азии
22 марта 2025, 11:44

Фото: istockphoto/StockPhotoAstur

Москва обеспокоена всё расширяющимся спектром участников военных учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Равно как и возрастающим количеством этих манёвров.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьёва. По её словам, в регионе обкатываются самые различные сценарии — вплоть до военных интервенций в страны, пострадавшие от природных катаклизмов, и это не может не настораживать.

«Запад принял целенаправленный курс на «натофикацию» Азии», — подчеркнула российский дипломат.

В этой связи она отметила применение различных «ротационных» схем. В частности, вполне очевидна заинтересованность Японии, которая выступает активным поборником этого курса и привлекает к совместным учениям «внерегиональные европейские страны», указала Воробьёва.

Российские власти, стремясь сохранить мир и стабильность в АТР, наращивают торговую кооперацию в Азии, например, активизируя сотрудничество с Китаем, заключила глава департамента МИД.

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Глава российской НКО Бурлинова попросила власти США исключить её из списка самых разыскиваемых ФБР лиц
Россиянка Бурлинова требует у генпрокурора США исключения из списка ФБР
22 марта 2025, 11:43

Наталья Бурлинова (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Глава российской некоммерческой организации «Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова направила письмо властям США с просьбой отменить выдвинутые против неё обвинения. Об этом пишет РИА Новости.
Бурлинова обратилась к генпрокурору США Памеле Бонди с требованием исключить её из списка самых разыскиваемых ФБР лиц. Глава НКО пожаловалась, что из-за уголовного преследования её безопасность и репутация сильно пострадали.

Также после публикации обновлённых данных на сайте ФБР россиянка попала в список украинского сайта «Миротворец». Бурлинова начала получать письма с угрозами, хотя её работа никак не связана с Украиной.

Бурлинова выразила надежду, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа у неё появится шанс на справедливое разбирательство.

В документе, имеющемся в распоряжении агентства, сказано, что письмо от Бурлиновой было доставлено в США «Почтой России» за 14 дней. Бонди получила его 19 марта.

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Уиткофф: Путин — очень умный человек, что свойственно бывшим сотрудникам КГБ
22 марта 2025, 09:56

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал о своих впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным. Политик назвал российского лидера очень умным человеком, соотнеся это качество с его прошлой службой в органах госбезопасности.
В ходе переговоров Путин и представитель президента США обсуждали детали возможного прекращения огня на Украине. Уиткофф по достоинству оценил откровенность, с которой говорил о важных вопросах президент России. В числе прочего, глава государства спросил посланника Трампа, что российские военные должны делать с окружёнными украинцами, которые не хотят сдаваться.

«Путин спросил меня на встрече: „Что я должен делать в тех местах на фронте, где мы окружили военных ВСУ и они не хотят сдаваться? Мне ликвидировать их?“» — рассказал Уиткофф.

Американец подчеркнул, что это был лишь один из вариантов событий, описанных ему российским президентом, каковых в ходе боевых действий существует великое множество. Он отдал должное выдержке и интеллекту российского лидера.

«Смотрите, вот как я это вижу. В былые времена в КГБ шли только самые умные люди в стране. Вот кто шел в КГБ. Он очень умный человек, ясно?», — обратился Уиткофф к Карлсону и его многочисленным зрителям.

Спецпосланник пояснил, что примерно таким образом он ответил некоему чиновнику из администрации Белого дома, который предупреждал его о «попытках манипулирования» Владимира Путина.

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