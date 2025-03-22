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В недавнем совместном интервью с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре просроченный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Крыму последние 11 лет «нет никакого туризма». Депутат крымского парламента Виктор Жиленко назвал это высказывание «полной ерундой».
По словам лидера киевского режима, «Крым умирает», потому что вся его логистика якобы связана с Украиной. В разговоре с РИА Новости член комитета по туризму и курортам с недоумением отметил, что на территории «умирающего» полуострова активно идёт строительство новых гостиниц, а люди из дальних регионов ещё зимой начинают бронировать себе места для отдыха.
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«То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда. Мы расширяем пляжи и реконструируем набережные в приморских курортных городах и посёлках, строимся и развиваемся», — подчеркнул парламентарий.Как раз за те самые указанные украинским лидером 11 лет Крым снова становится жемчужиной Черноморского побережья и возвращает себе статус всероссийской здравницы, заключил Жиленко.
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Александр Бойцов