Уиткофф: встреча Трампа и Путина состоится в ближайшие месяцы

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа может пройти в ближайшие месяцы. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», — сказал Уиткофф.
Политик отметил, что у него сложилось благоприятное впечатление о Путине во время их встречи.
Ранее Уиткофф сообщил о готовности Киева провести выборы на Украине. С этим согласились сами власти страны.
Читайте также:
Уиткофф: Путин молился за Трампа после покушения на него
Трамп высказался об антироссийских санкциях
Трамп: с Путиным не обсуждался срок введения прекращения огня на Украине
Иван Мусатов