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Уиткофф: встреча Трампа и Путина состоится в ближайшие месяцы

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа может пройти в ближайшие месяцы. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», — сказал Уиткофф.

Политик отметил, что у него сложилось благоприятное впечатление о Путине во время их встречи.

Ранее Уиткофф сообщил о готовности Киева провести выборы на Украине. С этим согласились сами власти страны.

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Спецпосланник Трампа Уиткофф: Киев согласился провести президентские выборы
22 марта 2025, 02:54

Фото: iStock/twinsterphoto

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что киевские власти согласились с необходимостью проведения выборов на Украине. Об этом политик рассказал во время интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Да, они состоятся. Они (киевские власти) уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — ответил Уитткофф на соответствующий вопрос.

Такер Карлсон во время интервью обратил внимание на то, что российская сторона настаивает на невозможности заключения соглашения, так как срок Владимира Зеленского на посту президента истек. В связи с этим журналист задал вопрос о выборах. По словам Уиткоффа, украинские власти согласились с их необходимостью, в связи с чем в стране пройдут выборы.

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