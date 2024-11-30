Константинов назвал сроки начала переговоров России и США по Украине

Владимир Константинов (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)
Переговоры между Россией и США относительно ситуации на Украине могут пройти уже в начале 2025 года. Скорее всего, они начнутся после официального вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.
Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов. В эфире телеканала «Миллет» он отметил, что Трампу будет трудно отказаться от мирной риторики, так как он так много уделял ей внимания ранее. Его молчание сейчас объясняется тем, что вновь избранный президент США попал в сложную ситуацию из-за снятия Вашингтоном ограничений на удары вглубь территории России и запуска «Орешника».
По мнению Константинова, Трампу сейчас приходится перекраивать свои планы относительно переговоров с Россией, но он не перестаёт над ними работать, тщательно всё взвешивая и оценивая. Вероятно, они начнутся уже после его инаугурации, которая пройдёт 25 января. Если этого не произойдёт, то ситуация грозит новой эскалацией, пагубной для всех сторон, заключил российский политик.
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По мнению Константинова, Трампу сейчас приходится перекраивать свои планы относительно переговоров с Россией, но он не перестаёт над ними работать, тщательно всё взвешивая и оценивая. Вероятно, они начнутся уже после его инаугурации, которая пройдёт 25 января. Если этого не произойдёт, то ситуация грозит новой эскалацией, пагубной для всех сторон, заключил российский политик.
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Александр Бойцов