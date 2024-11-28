Посланник Трампа по Украине раскрыл, как будет добиваться мира

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Генерал-лейтенант Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, заявил, что готов отстаивать интересы США путем продвижения концепции «мира через силу». Об этом он написал в социальной сети Х.
Келлог выразил благодарность избранному президенту Соединенных Штатов за назначение на должность. Он подчеркнул, что для него это большая честь.
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что выбрал Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Политик надеется, что вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы».
Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что решит конфликт на Украине за сутки при его переизбрании на пост главы государства.
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Ранее Дональд Трамп подтвердил, что выбрал Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Политик надеется, что вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы».
Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что решит конфликт на Украине за сутки при его переизбрании на пост главы государства.
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Екатерина Коршунова