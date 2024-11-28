Посланник Трампа по Украине раскрыл, как будет добиваться мира

В приграничных районах Курской области продолжаются интенсивные бои. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе сел Дарьино, Николаево-Дарьино и Плёхово. На Кураховском направлении российские бойцы смогли прорваться в тыл украинских сил. О том, как складывается обстановка в зоне СВО на 28 ноября расскажет «Радио 1».