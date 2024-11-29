Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ СNN: Путину «придётся по нраву» план спецпосланника Трампа по Украине

СNN: Путину «придётся по нраву» план спецпосланника Трампа по Украине

CNN: Путину понравится план спецпосланника Трампа по Украине Келлога
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

План специального представителя США на Украине Кита Келлога, которого назначил избранный американский президент Дональд Трамп, должен «прийтись по нраву» российскому лидеру Владимиру Путину.
Об этом пишет в своей статье журналист CNN Ник Пейтон Уолш. В публикации отмечается, что Трамп, назначив своего бывшего советника по национальной безопасности спецпосланником, также имел ввиду достаточно конкретный план по мирному урегулированию на Украине.

«Линии фронта будут заморожены прекращением огня и введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций», — считает публицист.



Из материала следует, что Келлог не считает для США правильным вмешиваться ещё в один конфликт, так как их собственные запасы вооружений уменьшились из-за помощи Украине. По мнению спецпосланника, помощь Киеву сделала Штаты уязвимыми в любом потенциальном противостоянии с Китаем.

Также автор статьи пишет, что план Келлога подразумевает то, что членство Украины в НАТО будет отложено на неопределённый срок. Взамен Киев получит «всеобъемлющее мирное соглашение» с чёткими критериями и гарантиями безопасности.

Читайте также:

СВР РФ: Украину поделят между Германией, Румынией, Польшей и Великобританией

Бывший премьер Украины предсказал полное исчезновение украинцев как нации

СВР: НАТО может заморозить конфликт, чтобы подготовить армию Украины к реваншу
#сша
#россия
#конфликт
#соглашение
#план
#нато
#киев
#трамп
«Раздел Украины»: стало известно, что обсуждают на Западе
Политолог Асафов: на Западе обсуждают раздачу территорий Украины
29 ноября 2024, 17:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Западные элиты после победы Дональда Трампа на выборах президента США активно обсуждают различные сценария урегулирования украинского конфликта, среди которых рассматривается раздел Украины и раздача территорий под контроль стран Запада. Об этом заявил политолог Александр Асафов.
«Предполагаю, что существует несколько стратегий <...>, история с вариантом развития событий как раздача регионов Украины под контроль западным странам с введением военной компоненты тоже обсуждается достаточно широко», — поделился он в беседе с «Известиями».
Тем временем положение самой Украины продолжает стремительно ухудшаться. Как сообщает Pravda.Ru, Киев ожидает наступления «черной зимы», ведь Николаев и Херсон второй сидят пребывают без света, а в других областных центрах введены аварийные графики отключений.

В российских источниках сообщают, что Россия поразила три ключевые подстанции напряжением 750 кВ — Винницкую, Киевскую и Западноукраинскую, что привело к обрыву транзита энергии с атомных станций. Количество претензий к «Укрэнерго» продолжает расти, ведь из 60 обещанных объектов для укрытия энергообъектов готовы лишь четыре и те на 70-90%.

Читайте также:

МИД РФ: Ввод контингента на Украину будет означать прямое участие в конфликте

«Финальная стадия боев в Часов Яре»: десантники окружили ВСУ в районе огнеупорного завода

Песков: разрешение США Украине бить ракетами по РФ ведет к эскалации конфликта
#сша
#россия
#история
#мид
#контроль
#мид рф
#всу
#киев
#херсон
#николаев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Люди важнее удобрений: В Финляндии требуют открыть границы с Россией
В четырёх городах Финляндии пройдут митинги за открытие границы с Россией
29 ноября 2024, 17:14

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В четырёх финских городах 15 декабря пройдут митинги в поддержку открытия границы с Россией. Согласованные с правительством и полицией акции с требованием возобновить работу пограничных пропускных пунктов состоятся в Тампере, Хельсинки, Лаппеенранте и Лахти.
Сообщение об этом появилось на сайте организаторов — Александровского общества (Aleksanteriliitto), объединяющего русскоязычных жителей страны. Организаторы митингов хотят своими акциями напомнить властям, что люди, которых данная ситуация «уничтожает», по-прежнему здесь.

«Люди - важнее удобрений. Если для грузов дорога открыта, она должна быть открыта и для людей!» — сказано в сообщении.

Существующее положение представители общества Aleksanteriliitto назвали «гуманитарным бедствием» и выразили сожаление, что власти никак не пытаются это исправить.

Читайте также:

Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией

Финляндия арестовала еще более 30 объектов недвижимости России по иску с Украины

Финские власти предложили создать ОЭЗ в пограничных с Россией районах
#дорога
#страны
#люди
#финляндия
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польша и НАТО проводят учения вблизи российской границы
29 ноября 2024, 15:55

Фото: iStock/RomanBabakin

Польская армия совместно с подразделениями НАТО организовали совместные военные учения TUMAK-24 на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши всего в 70 км от российской границы. Об этом сообщило агентство PAP.
Отмечается, что тактические учения продлятся до 2 декабря. В них принимают участие более 2,5 тысяч польских военных, а также литовские солдаты и офицеры из боевой группы НАТО.

Центральным элементом мероприятия стала танковая переправа через близлежащее озеро Кемпно. Для этого задействовали 850 единиц техники.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что НАТО хочет заморозить конфликт, чтобы подготовить ВСУ к возможному реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку.

Читайте также:

В Польше признали победу России на Украине

В НАТО оценили возможную отправку войск на Украину

В МИД рассказали, чем обернется передача Киеву ядерного оружия
#конфликт
#учения
#озеро
#мид
#мероприятия
#солдаты
#нато
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российское посольство в Стокгольме облили краской с помощью БПЛА
29 ноября 2024, 15:26

Фото: iStock/ rarrarorro

Официальный представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон передал, что неизвестные личности с помощью беспилотника (БПЛА) вылили краску на территории российского посольства в Швеции.
«С БПЛА на территории посольства была сброшена краска. Мы искали БПЛА с помощью вертолета, но безуспешно», — заявил он, отметив, что происшествие уже расследуется как случай вандализма.

Представитель полиции добавил, что в настоящий момент по данному делу нет подозреваемых.

Происшествие прокомментировало посольство РФ в своем Телеграм-канале. В дипмиссии поделились, что это уже десятый похожий инцидент с мая 2024 года. Во время прошлых случаев «неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество», подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии добавили, что говорили полиции обо всех инцидентах. Но «злоумышленники до сих пор так и не были найдены, и, как видим, спокойно совершают новые вылазки», уточнили в посольстве.

Читайте также:

Посольство Казахстана порекомендовало своим гражданам уехать с Украины

Посольство РФ предупредило Британию об опасности призывов к поражению Москвы

Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов
#происшествие
#бпла
#швеция
#посольство
#россия
#вандализм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кобахидзе пообещал принять меры после слов посла ЕС о противоречии воле граждан
29 ноября 2024, 14:47

Фото: iStock/ uskarp

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что власти страны могут принять дипломатические меры в связи со словами посла Европейского союза (ЕС) о приостановке переговоров с Брюсселем.
Посол Евросоюза Павел Герчинский высказался в пользу оппозиции и против правящей партии «Грузинская мечта». Кобахидзе выразил мнение, что это является нарушением Венской конвенции.

Ираклий Герчинский сказал, что недавнее решение властей Грузии воздержаться от переговоров с Брюсселем является печальным.

«Грузия — суверенная страна. Именно Грузии решать, хочет ли она продолжать европейскую интеграцию. С моей точки зрения, это очень печально, очень прискорбно и обидно», — обратил внимание дипломат.

Ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что протесты оппозиции в Грузии удивительно точно повторяют сценарий Украины в 2013 году. Ещё он сказал, что Грузия следует «украинскому сценарию» Вопреки риторике правящей партии.

Читайте также:

«Газ и дымовые шашки»: Протестующие в Грузии подрались с полицией

В Грузии оценили возможность переговоров с ЕС о членстве

В Грузии рассказали о будущей политике в отношении России
#грузия
#мнение
#посол
#дипломат
#евросоюз
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Американцы и европейцы гибнут на Украине»: в Венгрии заявили об опасной эскалации конфликта
Орбан: гибель наемников на Украине говорит об опасности эскалации
29 ноября 2024, 14:25

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Гибель американских и европейских военных на Украине указывают на опасность эскалации и распространения конфликта. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.
«Мы в очень опасной ситуации, потому что сейчас на Украине могут погибать американцы или западные европейцы, имеющие статус военного, это уже происходило», — заявил Орбан.

По его словам, по подобная реальность угрожает эскалацией и распространением конфликта.

Между тем Орбан заявлял, что запуск новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по военному заводу на Украине заставляет задуматься весь коллективный Запад. Возможно, там внемлют призывам к осмотрительности, отмечал он.

Читайте также:

Орбан спрогнозировал фантастический 2025 год, если украинский конфликт завершится

Орбан поговорил с Трампом по телефону

Орбан поддержал Нетаньяху и пригласил его в Венгрию после решения МУС
#конфликт
#запад
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент РФ включил Малышеву и Сметанюка в состав Общественной палаты
29 ноября 2024, 14:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в составе палаты теперь есть сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет» Сергей Сметанюк и руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева и заместитель гендиректора АО «Мостострой-11».

Ранее председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин напомнил, что В России с 1 декабря начнут действовать несколько новых законов.

Первый нормативно-правовой акт касается освобождения участников СВО от взыскания исполнительского сбора. Второй закон, который вступит в силу в первый день зимы — документ о лицензировании деятельности операторов связи.

Читайте также:

Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО
#закон
#рф
#общественная палата
#россия
#документы
#президент
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кулеба увидел повторение украинского сценария в протестах в Грузии
29 ноября 2024, 13:58

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Протесты оппозиции в Грузии удивительно точно повторяют сценарий Украины в 2013 году. Об этом заявил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
По его словам, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, которого зачастую называют фактическим правителем закавказской республики, повторяет действия Януковича в 2013 году. Бывший глава МИД Украины также заявил, что Грузия следует «украинскому сценарию» Вопреки риторике правящей партии. По словам дипломата, представители «Грузинской мечты» неоднократно обещали избежать такого сценария.

Накануне, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года. Он также сообщил, что Тбилиси не примет бюджетные гранты Брюсселя.

Читайте также:

В Грузии оценили возможность переговоров с ЕС о членстве

В Грузии рассказали о будущей политике в отношении России

Обнародованы итоговые данные выборов в Грузии
#гранты
#мид
#грузия
#страны
#министр
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров: RT и Sputnik доказали способность непредвзятого анализа событий
29 ноября 2024, 13:29

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что RT и Sputnik доказали на практике свою способность доносить объективную информацию до аудитории и предлагать непредвзятый анализ событий. Об этом он заявил на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе. По его словам, Запад же показал свою нетерпимость к другим точкам зрения.
«Сегодня государства коллективного Запада, много разглагольствующие о свободе слова, плюрализме, демократии, на практике демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения», — пояснил глава министерства, передает RT.
Вместе с тем на том же выступлении Лавров заявил, что нужно сделать для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, для этого следует устранить первопричины кризиса, к которым относятся расширение НАТО путем поглощения Украины и истребление прав русских и русскоязычных украинских граждан.
«Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины», — подчеркнул он.
Читайте также:

В МИД Катара выступили с недовольством милитаризации конфликта на Украине

Вице-премьер Киргизии о русском языке: мы его учим и не собираемся забывать

Европу насторожила одна особенность «Орешника»
#мид
#новости
#нато
#лавров
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате