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План специального представителя США на Украине Кита Келлога, которого назначил избранный американский президент Дональд Трамп, должен «прийтись по нраву» российскому лидеру Владимиру Путину.
Об этом пишет в своей статье журналист CNN Ник Пейтон Уолш. В публикации отмечается, что Трамп, назначив своего бывшего советника по национальной безопасности спецпосланником, также имел ввиду достаточно конкретный план по мирному урегулированию на Украине.
Из материала следует, что Келлог не считает для США правильным вмешиваться ещё в один конфликт, так как их собственные запасы вооружений уменьшились из-за помощи Украине. По мнению спецпосланника, помощь Киеву сделала Штаты уязвимыми в любом потенциальном противостоянии с Китаем.
Также автор статьи пишет, что план Келлога подразумевает то, что членство Украины в НАТО будет отложено на неопределённый срок. Взамен Киев получит «всеобъемлющее мирное соглашение» с чёткими критериями и гарантиями безопасности.
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«Линии фронта будут заморожены прекращением огня и введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций», — считает публицист.
Из материала следует, что Келлог не считает для США правильным вмешиваться ещё в один конфликт, так как их собственные запасы вооружений уменьшились из-за помощи Украине. По мнению спецпосланника, помощь Киеву сделала Штаты уязвимыми в любом потенциальном противостоянии с Китаем.
Также автор статьи пишет, что план Келлога подразумевает то, что членство Украины в НАТО будет отложено на неопределённый срок. Взамен Киев получит «всеобъемлющее мирное соглашение» с чёткими критериями и гарантиями безопасности.
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Александр Бойцов