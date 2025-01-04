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Соединённые Штаты, преследуя собственные экономические интересы, при помощи Украины фактически развязали настоящую газовую войну против Европейского союза. Об этом заявил глава Крымского парламента Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он напомнил, что срок действия соглашения между украинским «Нафтогазом» и ПАО «Газпром» о транспортировке газа через территорию Украны, заключённого в 2019 году, истёк 1 января 2025 года. Киевский режим неоднократно заявлял, что не собирается его продлевать.
По мнению Константинова, подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и прекращение транзита газа через Украину — это звенья одной цепи. Это великолепно отвечает целям США, которые заключаются в увеличении зависимости Европы от поставок американского сжиженного природного газа (СПГ), заключил депутат.
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«США фактически развязали газовую войну против Европы руками киевского режима. Всё это предсказуемо. Теперь пусть страны Евросоюза расхлебывают то, что сами наварили», — сказал крымский парламентарий.
По мнению Константинова, подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и прекращение транзита газа через Украину — это звенья одной цепи. Это великолепно отвечает целям США, которые заключаются в увеличении зависимости Европы от поставок американского сжиженного природного газа (СПГ), заключил депутат.
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Александр Бойцов