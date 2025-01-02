На Западе оценили цены на газ в Европе после прекращения поставок из России

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Ценник на газ в Европе подскочил до уровня 2023 года на фоне прекращения транзита российского газа через Украину, проинформировал обозреватель агентства Bloomberg.
«В первый же торговый день года европейский газ подорожал, поскольку регион готовится к зимним морозам без ключевого источника поставок. Базовые цены подскочили до уровня, невиданного с октября 2023 года», — указывает автор статьи.
Отмечается, что к следующему отопительному сезону пополнить хранилища будет сложней. Таким образом восполнить ресурс может дорого обойтись, а текущую зиму Европа может завершить с низким уровнем газовых запасов.
Перед этим сообщалось, как прекращение транзита российского газа через Украину сказалось на Приднестровье.
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Никита Кротов