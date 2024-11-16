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Вопрос о том, чтобы возобновить авиасообщение с крымским полуостровом открыт, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу парламента Республики Крым Владимира Константинова.
«Вопрос пока открытый. Это связано с общей концепцией проведения СВО», — сказал чиновник.По словам Константинова, возобновление авиасообщения рассмотрят по итогам боевых действий. Авиасообщение с Крымом приостановлено для обеспечения безопасности в феврале 2022 года после начала специальной военной операции.
Денацификация и демилитаризация Украины продолжается. Противник наносит удары по гражданским целям. Эксперты считают, что таким образом Киев компенсирует потери на фронте.
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Никита Кротов