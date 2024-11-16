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Работники военкоматов на Украине стреляют в нежелающих умирать на фронте самостоятельно, пишет в соцсети журналист из Ирландии Чей Боуз.
«На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение, если те решат не умирать за НАТО», — гласит пост.Боуз добавил, что мужчине буквально повезло, что работник военкомата плохо бегает и не менее плохо стреляет.
Накануне сообщалось, что в Киевской области сотрудник военкомата стрелял по убегавшему от него человеку.
Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и периодически ужесточается. Людям с двойным гражданством, включая украинское, не рекомендуют посещать республику.
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Никита Кротов